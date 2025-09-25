Economista revela las 10 recomendaciones para salir de las deudas más 7 creencias negativas sobre el dinero

Salir de las deudas no es solo un asunto de cálculos financieros, también implica cambiar la relación interna que tenemos con el dinero, aseguró la economista y coach financiera Nathalia Barón, quien identificó 7 creencias negativas que afectan a la mayoría de las personas y propuso 10 recomendaciones prácticas para transformar su economía personal.

Cuando una persona reconoce que sus deudas se repiten sin importar cuánto gane, es momento de mirar hacia adentro. De acuerdo con Barón, aprender cómo salir de las deudas exige sanar patrones heredados, mejorar la administración y, sobre todo, abrirse a la posibilidad de recibir más abundancia.

¿Cuáles son las 7 creencias negativas sobre el dinero?

Entre las creencias más comunes están:



Pensar que los recursos son limitados Creer que no se es lo suficientemente bueno para cobrar lo justo Rechazar la idea de recibir porque “es mejor dar” Sentirse incapaz de administrar Depender de otros para decidir Justificar la escasez con el sistema económico Vivir desde el miedo a perder

Estas creencias, muchas veces heredadas de la familia, condicionan decisiones diarias, recalca Barón. Una persona puede rechazar un proyecto por miedo al fracaso, o mantener deudas porque siente que “no merece más”. El primer paso es reconocer estas ideas y sustituirlas por una mentalidad de expansión y confianza en la capacidad de crear dinero.

¿Por qué las deudas se vuelven un patrón recurrente?

Las deudas no siempre nacen del consumo excesivo. Barón explica que en muchos casos hay tres raíces:



Lealtades invisibles con la historia familiar

Falta de conciencia sobre los números personales

Una limitada capacidad de generar ingresos

Cuando alguien gasta más de lo que tiene sin un plan, termina pagando altos intereses sin obtener un beneficio. Y cuando repite deudas una y otra vez, suele estar replicando un patrón emocional aprendido. Romperlo implica hacerse responsable de la propia economía.

10 recomendaciones clave para salir de las deudas

Haz un inventario completo de tus deudas

Define una estrategia de pago priorizando intereses más altos

Ajusta tu presupuesto para liberar flujo de caja

Identifica los gastos emocionales y elimínalos

Crea un fondo de emergencia aunque sea pequeño

Negocia con acreedores para obtener mejores plazos

Usa ingresos adicionales solo para abonar a las deudas

Mejora tu capacidad de producir más dinero

Aumenta tu educación financiera

Celebra cada avance como parte del proceso

Estas recomendaciones, aplicadas con disciplina y conciencia, permiten salir del ciclo de deudas sin caer en la frustración o el sacrificio extremo, puntualizó Barón.

El camino hacia la libertad financiera

Salir de deudas no es el final, sino el comienzo. El siguiente paso es usar el excedente para construir un patrimonio sólido. Según Barón, invertir en educación, proyectos propios y planes de retiro es lo que garantiza verdadera autonomía financiera.

El dinero, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en una fuente de bienestar y libertad si se maneja desde una nueva mentalidad. Cambiar las creencias limitantes y aplicar un plan claro es la fórmula para que el dinero fluya y se multiplique.