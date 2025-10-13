Se rompe la racha, peso mexicano se debilita: Precio del dólar hoy 13 de octubre en Bancos de México

El precio del dólar hoy 13 de octubre de 2025 inició la jornada con una apreciación frente al peso mexicano, lo que termina con la racha positiva de la moneda nacional.

El motivo de la depreciación del peso mexicano frente al dólar se debió las declaraciones del presidente Donald Trump sobre posibles nuevos aranceles a China.

El tipo de cambio Banxico se ubicó en 18.48 pesos por dólar, una caída de 0.48% respecto al cierre anterior. Los inversionistas se mostraron cautelosos ante la incertidumbre global y los débiles datos de producción industrial en México, lo que influyó en el ánimo de los mercados.

Precio del dólar en los bancos de México

Oscila entre 17.40 pesos a la compra y 19.10 pesos a la venta, dependiendo del banco.

Cotizaciones principales:



Afirme: 17.60 compra | 19.10 venta

Banco Azteca: 17.40 compra | 19.09 venta

Banorte: 17.85 compra | 18.90 venta

BBVA: 17.48 compra | 19.02 venta

Banamex: 18.04 compra | 19.08 venta

¿Cuánto pagan el dólar en el Banco Azteca hoy?

El precio del dólar Banco Azteca hoy es de 17.40 pesos a la compra y 19.09 pesos a la venta, según datos oficiales del banco. Esta cotización coloca a Banco Azteca entre las instituciones con mejor tipo de cambio para compra en efectivo dentro del país.

¿Cuánto es $1000 pesos mexicanos en dólares?

Con un tipo de cambio promedio de 18.48 pesos, $1000 pesos equivalen aproximadamente a 54.11 dólares estadounidenses, aunque la cifra puede variar dependiendo de la entidad bancaria y las comisiones aplicadas.

¿A cuánto está el dólar hoy en México en 2025?

El precio del dólar hoy 13 de octubre de 2025 se mantiene en 18.48 pesos por unidad, según el tipo de cambio Banxico. En bancos, el promedio nacional ronda los 18.90 pesos, reflejando una leve presión al alza frente a jornadas anteriores.

Previsiones del dólar para la semana del 13 al 19 de octubre

De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Banxico, el tipo de cambio dólar-peso podría fluctuar entre 18.50 y 19.10 pesos por dólar durante la semana. Los analistas anticipan episodios de volatilidad ante la tensión comercial entre Estados Unidos y China y la moderación del crecimiento económico mexicano.

¿De qué depende el tipo de cambio del dólar?

El tipo de cambio del dólar en México está determinado por varios factores:



Tasas de interés: Las decisiones de la Reserva Federal (Fed) o del Banco de México (Banxico) influyen directamente en la fortaleza del peso

Las decisiones de la Reserva Federal (Fed) o del Banco de México (Banxico) influyen directamente en la fortaleza del peso Inflación: Una inflación alta en México debilita al peso; en cambio, una inflación controlada en EUA fortalece al dólar

Una inflación alta en México debilita al peso; en cambio, una inflación controlada en EUA fortalece al dólar Estabilidad política: La incertidumbre o inestabilidad interna puede motivar la salida de capitales hacia activos en dólares

La incertidumbre o inestabilidad interna puede motivar la salida de capitales hacia activos en dólares Remesas y comercio: Un aumento de remesas o exportaciones eleva la oferta de dólares y puede estabilizar su precio

Beneficios de invertir en dólares

Invertir en dólares estadounidenses permite proteger el ahorro ante la depreciación del peso y diversificar el portafolio financiero. Además, el dólar se mantiene como una de las monedas más estables y aceptadas a nivel mundial.

¿Dónde cambiar pesos a dólares?

Los pesos pueden cambiarse en bancos, casas de cambio, aeropuertos o mediante plataformas digitales autorizadas. Se recomienda comparar el precio del dólar en tiempo real para obtener el mejor tipo de cambio disponible.

