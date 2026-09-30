Tipos de alacranes y nivel de riesgo por picadura

Durante los meses más calurosos del año, los alacranes tienden a salir de sus escondites naturales para buscar sombra y humedad y debido a que en México hay más de 280 especies, te decimos cómo identificarlos y su nivel de riesgo.

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¿Cómo identificar alacranes venenosos?

De acuerdo con la UNAM, la forma más fácil de identificarlos es que cuando las pinzas son más delgadas y largas son más venenosos y cuando sus pinzas son gruesas y cortas son inofensivos.

Los alacranes venenosos tienen al final de su cola dos estructuras, una mas grande que la otra y los inofensivos solo tienen una estructura redonda.

Además, las especies más peligrosas son las que son de color amarillo o tonos oscuros y por lo regular los pequeños son los más peligrosos.

Tipos de alacranes

Centruroides son los más peligrosos, son delgados, con pinzas finas, cola gruesa y por lo regular se encuentran en Durango, Jalisco y Guerrero.

Centruroides oscuros, son similares a los anteriores pero su color es más intenso y habitan lugares como Morelos, Colima y Nayarit.

Diplocentrus, son grandes, color muy oscuro, tienen pinzas anchas y su picadura puede provocar dolor moderado.

Vaejovis, es muy común encontrarlos en el altiplano, su picadura es como el de una abeja y no es peligroso.

¿Qué hacer ante la picadura de un alacrán?

Si sufres una picadura de alacrán es importante que acudas de inmediato al médico, en especial si presentas dolor intenso, entumecimiento y dificultad para respirar.

Es fundamental evitar remedios caseros o succionar el veneno, tampoco es recomendable automedicarse. Lo ideal es esperar a que un profesional aplique el antídoto correcto.

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