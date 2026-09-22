Los expertos en cocina coinciden: “Para preservar el revestimiento antiadherente de tus sartenes por más tiempo, lo recomendado es utilizarla siempre por debajo de los 260 °C”

Cuando la sartén se calienta por encima de lo necesario, el revestimiento antiadherente no solo pierde parte de su eficacia, sino que se vuelve más vulnerable al desgaste cotidiano. La guía de Tramontina y la recomendación de Pure Cook apuntan en la misma dirección: el calor intenso es uno de los principales factores que acorta la vida útil de estas piezas, incluso antes de que aparezcan problemas visibles.

En otras palabras, una sartén antiadherente no está diseñada para soportar fuego alto durante largos períodos sin que el recubrimiento se debilite. Por eso es muy importante que siempre tomes en cuenta estas precauciones al momento de cocinar para evitar que la sartén se estropee.

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¿Qué pasa cuando la temperatura de la sartén se dispara?

La explicación de ambas referencias es clara: una sartén antiadherente funciona mejor cuando se calienta de forma gradual y se mantiene en un nivel moderado. Si la superficie alcanza un calor excesivo, la cocina se vuelve menos eficiente y la capa protectora se deteriora antes de lo esperado. Para Tramontina, la clave está en evitar el fuego fuerte desde el inicio. Incluso destacan que se debe evitar “calentar la pieza vacía por periodos prolongados e impida que la temperatura supere los 260 °C".

Curiosidades del cuidado de una sartén. (Getty Images)

Para Pure Cook, el riesgo principal es que la temperatura alta comprometa la resistencia del material y el rendimiento del revestimiento con el tiempo.

Además de curarla antes del primer uso, la recomendación central, entonces, es simple y repetida por ambos sitios: cocinar con fuego medio o medio-bajo, y no dejar la sartén demasiado caliente sin necesidad. No se trata solo de preservar la antiadherencia, sino también de mantener una cocción más uniforme y evitar que la superficie se desgaste con mayor rapidez. En la práctica, ese cuidado hace que la sartén siga funcionando como una herramienta útil durante más tiempo.

¿Qué más recomiendan los especialistas para el cuidado de la sartén?

Además del control de la temperatura, las dos fuentes coinciden en que el cuidado físico del utensilio influye en su durabilidad. Tramontina recomienda evitar utensilios que puedan rayar la superficie y cuidar la limpieza para no dañar la capa protectora. Pure Cook, por su parte, pone el foco en la prevención: un uso ordenado y sin golpes, junto con una limpieza suave, mantiene la sartén en mejores condiciones. En ambos análisis, el mensaje es el mismo: la antiadherencia no es indefinida ni “auto-suficiente”; requiere cuidados básicos para sostenerse.

Cuidados de las sartenes.

Ese punto es importante porque ayuda a separar la idea de “una sartén para toda la vida” de la realidad cotidiana. Las mejores piezas no se conservan solo por su material, sino por la forma en que se usan. Cuando se cocina con calor moderado, se evitan los golpes y se cuida la superficie, la sartén sigue cumpliendo su función sin perder ese beneficio principal que la vuelve tan popular.

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