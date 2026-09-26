VIDEO: Estudiante insulta a profesora durante clase en línea y olvida que el micrófono seguía encendido

¿Has dejado tu micrófono abierto? Una alumna de licenciatura vivió uno de los momentos más bochornosos que nos ha dejado la era de las clases en línea, pues olvidó que tenía su micrófono abierto cuando se le ocurrió insultar a su maestra.

La profesora y el resto de los compañeros conectados a la clase pudieron escuchar el insulto y la situación se tornó muy incómoda. ¿Te ha pasado algo similar? Te contamos los detalles de este video viral que ha conquistado las redes sociales en los últimos días.

¿Qué dijo la estudiante de su maestra?

Durante y después de la pandemia, las clases virtuales se convirtieron en una modalidad de enseñanza cada vez más usual. De esta manera, los profesores pueden continuar con las actividades escolares aún en días en los que no es posible reunirse en un salón de clases.

#Guayaquil

Tremendo lapsus durante unas clases virtuales en un Instituto Tecnológico. pic.twitter.com/IklbnJPMJP — Ecuador Informado (@ecuainformado) September 23, 2026

Este fue el caso de una profesora en Guayaquil, Ecuador, que optó por dar una clase en línea a sus alumnos. La clase transcurría sin contratiempos hasta que la profesora dio una indicación que no fue del agrado de una de las alumnas. La joven explotó en contra de su profesora y no dudó en lanzar una ofensa a la académica, pero su micrófono estaba abierto.

“Vieja puta”, se le escuchó decir a la estudiante. “¿Perdón?”, respondió la maestra sorprendida. A lo que la alumna respondió: “Estoy hablando con mi esposo”.

La alumna termina con un reporte por insultar a la maestra

No obstante, la profesora sorprendida no dejó pasar el incidente y rápidamente comentó que iba a verse en la necesidad de reportar el incidente.

“A ver, denme un ratito, tengo que reportar esto”, comentó.

La situación se tornó muy tensa y bochornosa, pues de acuerdo con lo que se ve en el video, la profesora daba una clase a los alumnos que forman parte de la Facultad de Ciencias Empresariales y Sistemas, por lo que se trata de adultos que deben tener más cuidado con su comportamiento en clase.

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