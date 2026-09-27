Spooky Season 2026: Fecha EXACTA en la que comienza en México y qué significa esta temporada viral

¿Has escuchado hablar de la Spooky Season? Si eres fan del Halloween y Día de Muertos, te contamos todos los detalles acerca de esta divertida temporada que está a solo unos días de comenzar.

Disfraces, panes de muerto y espantos están a punto de comenzar y, por si no lo sabías, todo esto forma parte de la llamada spooky season. Si eres fan de estas celebraciones definitivamente te urge saber todo acerca de esta temporada que inicia este jueves 1 de octubre. ¿Estás listo?

¿Qué es la spooky season?

Para algunos el Halloween es todos los días. Esta icónica frase del cineasta Tim Burton resume lo que significa esta temporada para millones de personas en el mundo: la mejor fiesta del año.

Pero, no solo son dos fechas importantes en México, La Noche de Brujas o Halloween y el Día de Muertos, sino que se trata de toda una temporada que incluye desde disfraces y la pedida de la calaverita, hasta la mágica noche de Día de Muertos, en las que los parientes y seres queridos que se nos adelantaron regresan, solo por una noche para convivir con sus familias.

El término spooky significa en inglés espeluznante o escalofriante; mientras que season significa temporada. Es decir, que el significado es temporada escalofriante. Esta frase evoca una temporada llena de fantasmas, monstruos, espantos, brujas y otras criaturas espeluznantes, ¿cierto? Sin embargo, en México, esta temporada termina con una de las festividades más importantes de nuestra cultura que incluso han sido consideradas como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad desde el 7 de noviembre de 2003.

¿Cuándo comienza y termina la spooky season en México?

La spooky season es una temporada que abarca un mes completo en el que se viven dos festividades importantes que tienen dos ambientes distintos. Comienza el 1 de octubre y termina el 2 de noviembre.

Halloween : La celebración tiene su origen en la antigua festividad celta de Samhain . Durante esta festividad se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más fino, permitiendo la interacción entre ambos reinos. En esta temporada, l os celtas encendían hogueras y usaban disfraces hechos por ellos mismos, para ahuyentar a los malos espíritus . La Noche de Halloween es el 31 de octubre.

: La celebración tiene su origen en la antigua . Durante esta festividad se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más fino, permitiendo la interacción entre ambos reinos. En esta temporada, l hechos por ellos mismos, para . Día de Muertos: En México, el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre. Según la creencia, durante estas noches, los muertos y los vivos pueden convivir una vez más. Por eso, las familias colocan ofrendas a sus familiares fallecidos. Se cree que volverán a donde fue su casa en vida para disfrutar de sus platillos favoritos.

Si eres fan de la spooky season es momento de que comiences a decorar tu casa y a alistar tu disfraz para la Noche de Halloween.

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