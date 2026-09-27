Google cumple 28 años y este es Doodle especial de aniversario en 2026

Como cada año durante el 27 de septiembre, Google se encuentra celebrando su aniversario y ahora ya son 28 años de la empresa tecnológica que modificó para siempre las búsquedas, así como la curiosidad para todos los seres humanos.

Para celebrar como se debe, Google lanzó un Doodle de aniversario que, sin duda, ya es tendencia debido a que apeló completamente a la nostalgia y nos regresó a los primeros años de la plataforma.

Aniversario de Google en 2026 Google apostó por un doodle de aniversario nostálgico (Captura de pantalla | Google)

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¿Por qué es muy nostálgico el Doodle de Google este 2026?

Año con año a Google le gusta recordar la historia de su fundación durante su aniversario; sin embargo, este año apostó por algo nostálgico al usar el logo con el que inició todo.

Como siempre, los colores rojo, azul, amarillo y verde acompañan la imagen gráfica de la empresa; sin embargo, este 2026 durante el aniversario podemos ver su primer logo, el cual nació en la década de los noventa cuando nadie imaginaba cuál sería el impacto de Google en la vida humana.

Este se característico porque tiene rojo en la “G”, una especie de color vino en la “o”, azul en la siguiente “o”, verde en la “g”, amarillo en la “l” y finalmente rojo, como en la primera letra, en la “e”.

Con esos colores se le conoció; no obstante, la empresa después cambió a azul para la “G”, rojo para la “o”, amarillo para la otra “o”, azul para la “g”, verde para la “l”, rojo para la “e”, así como azul para el signo de admiración “!”.

¿Por qué Google tiene muchos cumpleaños?

Google tiene muchos “cumpleaños” ya que algunas fechas hacen alusión a su fundación (4 de septiembre), a la firma para su establecimiento, además de otros puntos esenciales de su historia; sin embargo, la mayoría concuerda en el 27 de septiembre como su fecha oficial de aniversario, ya que así se estableció hace más de 10 años.

¿De dónde nació el nombre de Google?

De acuerdo a la propia empresa, Google proviene de la palabra “googol (gúgol)”, un término de las matemáticas que representa el número 1 seguido de 100 ceros.

Los creadores indicaron que se trata de una metáfora sobre la cantidad de información que hay en internet y que te ayuda a conocer este buscador.

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