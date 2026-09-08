Eduardo Corella, ingeniero agrónomo: “La granada roja y la manzana son ideales en septiembre en México, y esto es lo que SIEMPRE debes mirar al comprarlas”

Con septiembre también llegan algunos de los sabores más representativos de la temporada. Entre ellos están la granada roja y la manzana, dos frutas de temporada, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que pueden aprovecharse mejor si se sabe qué revisar antes de comprarlas.

Ante esto, y debido a la amplia oferta de estas frutas, el ingeniero agrónomo Eduardo Corella recomienda no dejarse llevar únicamente por el color o el tamaño. La firmeza, el peso y el estado de la piel también pueden decir mucho sobre la calidad de una pieza.

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¿Cómo escoger una buena granada roja?

En México, la temporada de granada roja va de julio a principios de octubre, aunque agosto y septiembre son sus meses más representativos, sobre todo por su presencia en platillos como los chiles en nogada, el cual, de manera irónica, termina su temporada durante los primeros días del mes patrio.

Al momento de elegirla, Corella recomienda buscar una pieza firme, pesada para su tamaño y sin zonas blandas. Por su parte, Agricultura señala otros detalles que pueden servir como guía:

Cáscara firme y de color rojo intenso

Corona seca

Sin partes blandas o dañadas

Al darle un golpe suave, puede producir un sonido hueco cuando está lista para consumirse

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, México produjo más de 10 mil toneladas de granada en 2022, y entre los principales estados productores estuvieron Morelos, Hidalgo y Oaxaca.

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¿Qué revisar antes de comprar una manzana?

La manzana también atraviesa un buen momento durante estos meses. De acuerdo con las Guías Alimentarias para la Población Mexicana, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), forma parte de las frutas de temporada de septiembre y octubre.

En este caso, la apariencia da varias pistas. Profeco recomienda fijarse en lo siguiente:

Evitar piezas con golpes o arrugas

Revisar que no tengan puntos blandos

Descartar aquellas con señales de pudrición

Presionar ligeramente el centro: si la pulpa se mantiene firme, está en buen estado

Una vez en casa, puede conservarse durante varios días en un lugar fresco o guardarse en el refrigerador para mantener su textura por más tiempo.

Respecto a su producción, buena parte de la manzana viene de Chihuahua. Datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) señalan que en 2024 este estado aportó alrededor del 85% de la producción nacional, con más de 664 mil toneladas.

¿Qué otras frutas y verduras conviene aprovechar en septiembre?

La compra de temporada no termina con la granada y la manzana. La Secretaría de Agricultura también incluye durante septiembre productos como:

Chile poblano

Nopal

Flor de calabaza

Ajo

Rábanos

Uva

Ciruela

Melón

A esta lista, Profeco suma otras verduras con buena presencia durante el mes:

Elote

Jitomate

Ejote

Cebolla

Coliflor

Lechuga

Zanahoria

En general, conviene elegir piezas firmes, sin golpes, humedad o partes dañadas y comprar solo la cantidad que pueda consumirse antes de que pierda frescura.

¿Comprar productos de temporada puede ayudar a ahorrar?

De acuerdo con la Profeco, aprovechar frutas y verduras de temporada puede ayudar a economizar la canasta básica debido a que se encuentran precios más accesibles.

Por eso, antes de llenar el carrito con lo mismo de siempre, vale la pena revisar qué está llegando al mercado. Una granada firme y pesada, una manzana sin golpes o un chile poblano de piel tersa son señales sencillas que pueden ayudar a llevar mejores productos a casa.

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