El inicio del otoño en el hemisferio norte se define por el momento en el que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente al sur, te decimos cuándo y a qué hora comienza este fenómeno conocido como equinoccio de otoño.

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¿Cuándo y a qué hora es el equinoccio de otoño?

El equinoccio de otoño 2026 ocurrirá el próximo 23 de septiembre a las 00:05 GMT/UTC y marcará el primer día del otoño astronómico en el hemisferio norte. En México la hora exacta en la que comenzará será a las 18:05 horas del 22 de septiembre.

En la CDMX este fenómeno tendrá una duración de 12 horas y 7 minutos y el Sol permanece cerca del horizonte en ambos polos.

¿Qué es el equinoccio de otoño?

Ocurre cuando el centro del Sol cruza el ecuador celeste y ninguno de los hemisferios de la Tierra esta más inclinado hacia el Sol que el otro, es decir el Sol se encuentra directamente en el cenit y ambos hemisferios reciben casi la misma iluminación.

Los equinoccios tienen que ver con el cambio de estaciones, en marzo en el hemisferio norte se viven días más largos y cálidos por el equinoccio de primavera y en el hemisferio sur los días son más cortos y las noches más largas y frías por el otoño y en septiembre ocurre lo contrario.

Esta diferencia se debe a la refracción atmosférica y a las definiciones habituales de salida y puesta del Sol.

En el caso de la refracción atmosférica, la atmósfera terrestre refracta la luz solar y hace que el Sol parezca estar más alto, este efecto adelanta la salid aparente del astro y retrasa su puesta aparente.

Si la salida y la puesta del Sol se midieran cuando el centro geométrico del astro cruza un horizonte ideal y la Tierra no tuviera atmósfera, el día y la noche durarían 12 horas cada uno en el equinoccio pero no es así debido a la latitud, la altitud, el horizonte local y las condiciones atmosféricas.

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