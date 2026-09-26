La hora del día en que un baño termal se asocia con menor presión arterial en adultos mayores, según un estudio realizado en Japón

Tomarse un momento para descansar en agua caliente puede ser más que una experiencia relajante. Un estudio realizado en Japón encontró que, dentro del grupo adultos mayores analizados, quienes utilizaron las aguas termales entre las 19:00 y 20:00 horas mostraron una presión arterial sistólica más baja a la mañana siguiente.

El hallazgo proviene del Hospital Beppu de la Universidad de Kyushu y fue publicado en la revista científica Geriatrics. En total participaron 99 pacientes de 65 años o más, lo que permitió comparar qué ocurría cuando el baño se tomaba a distintas horas del día.

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¿A qué hora se bañaban los adultos mayores?

Para observar las diferencias, los investigadores dividieron a los participantes en tres grupos:

Mediodía: de 12:00 a 13:00 horas

de 12:00 a 13:00 horas Tarde: de 13:00 a 19:00 horas

de 13:00 a 19:00 horas Noche: de 19:00 a 20:00 horas

De los 99 pacientes, 26 se bañaron al mediodía, 52 por la tarde y 21 durante la noche. Fue este último grupo el que mostró la asociación más clara con una presión sistólica más baja a la mañana siguiente.

Los datos fueron recopilados entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 y los participantes habían utilizado las aguas termales durante al menos tres días.

¿Por qué bañarse por la noche podría ayudar?

Parte de la explicación podría estar en el efecto del agua caliente. Los autores señalan que el calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que puede producir cambios temporales en la presión arterial.

Pero también hay otro detalle interesante: el descanso.

En el hospital, la hora de dormir era alrededor de las 21:00 horas, de modo que quienes se bañaban por la noche lo hacían aproximadamente una o dos horas antes de acostarse.

Los investigadores plantean que esta cercanía con el momento de dormir podría favorecer el sueño y, con ello, influir en el comportamiento de la presión arterial. De hecho, otros trabajos citados en el estudio ya habían relacionado los baños calientes antes de acostarse con un descanso más rápido y cambios favorables en la presión nocturna.

No solo basta con bañarse en la noche. El estudio señaló que un buen descanso contribuyó a reducir la presión arterial (Getty)

Un hábito que puede acompañar, no sustituir, tus cuidados

El resultado abre una opción interesante para quienes disfrutan de los baños termales: dejarlos para las últimas horas del día podría ser el momento más conveniente, al menos según lo observado en este grupo de adultos mayores.

Sin embargo, todavía hacen falta más investigaciones para saber cuánto influyen factores como la temperatura del agua, el tiempo de inmersión o la frecuencia de los baños. Por eso, esta práctica puede verse como un complemento de bienestar y no como un reemplazo del tratamiento o de las indicaciones médicas.

¿Cómo mantener la presión bajo control?

Aquí el cuidado diario sigue siendo lo más importante. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda vigilar la presión incluso cuando la persona se siente bien, ya que la hipertensión puede avanzar sin provocar molestias evidentes.

Algunos hábitos que pueden ayudar son:

Medir la presión de manera periódica

Reducir el consumo de sal

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física con regularidad

Evitar el tabaco y el exceso de alcohol

Mantener un peso saludable

Llevar un registro de las mediciones si ya existe hipertensión

Seguir el tratamiento indicado y acudir a revisiones médicas

También se puede acudir a los módulos PrevenIMSS para medir la presión y detectar a tiempo cualquier cambio.

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