Elevador se desploma desde el séptimo piso en edificio en Irak; adultos y niños viven momentos de terror | VIDEO

Un elevador es un sistema de transporte vertical indispensable en edificios de muchos pisos. Sin embargo, es importante que se les de mantenimiento, para evitar desperfectos que pueden ocasionar accidentes graves como ocurrió en la ciudad de Bagdad en Irak, donde un elevador se desplomó desde el séptimo piso.

Una cámara de seguridad captó el momento justo en el que un grupo de nueve personas ingresó a la cabina del ascensor. De pronto, el ascensor descompuesto comenzó a bajar a una velocidad preocupante y no se detuvo hasta caer a la planta baja.

🇮🇶 Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir ailenin bulunduğu asansör, içindeki insanlarla birlikte saniyeler içinde aşağı düştü. pic.twitter.com/zI3yOjq9Yd — Serkan Tanyildizi (@srkntnyldz) September 24, 2026

En las imágenes se puede ver a los adultos y niños en el interior vivir momentos de angustia, que terminaron en una fuerte caída que les generó fracturas y lesiones de diversa gravedad. Las autoridades ya investigan cuáles fueron las causas del accidente que, por fortuna, no dejó víctimas fatales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué hacer cuando se desploma un elevador?

Si llegas a vivir una situación de emergencia dentro de un elevador, los expertos recomiendan hacer lo siguiente:

Acuéstate boca arriba en el piso: Debes tirarte al suelo rápidamente. Al estar acostado, la fuerza del impacto se distribuye uniformemente por todo tu cuerpo en lugar de concentrarse en una sola zona.

Protege tu cabeza y rostro: Coloca tus manos o brazos sobre la cabeza y cuello para amortiguar posibles golpes o la caída de escombros del techo.

Si no hay espacio (cabina llena): Flexiona las rodillas profundamente y ponte en cuclillas. Esto ayuda a que las articulaciones de tus piernas absorban parte de la energía del choque, actuando como resortes, aunque el riesgo de fractura sigue siendo alto

¿Cuáles son las fallas más comunes en los elevadores?

De acuerdo con ingenieros expertos, los elevadores están expuestos a sufrir fallas comunes como:

Problemas en las puertas

Desnivelación de la cabina

Ruidos y vibraciones

Paradas repentinas o bloqueo

Movimiento lento o irregular

Una de las señales que indican que un elevador está fallando es un desplazamiento anormal como un cierre o apertura de puertas irregular. Evita subir a un elevador con este tipo de fallas y avisa de inmediato a la administración del edificio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.