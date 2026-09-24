Bodega Aurrera remata hidrolavadora eléctrica VEVOR de 2000 PSI con manguera de 9.1 m: ideal para limpiar patios, autos y cercas con descuento de $1,878 pesos

Mantener limpios los patios, la cochera, las entradas vehiculares o los muebles de jardín exteriores durante los meses de mayor uso familiar suele requerir equipos específicos que no siempre están disponibles en el hogar promedio mexicano. La hidrolavadora eléctrica VEVOR de 2000 PSI responde a este perfil de compra dentro del catálogo Bodega Aurrera con manguera de 9.1 metros, cinco boquillas de conexión rápida y cañón de espuma para aplicaciones múltiples desde el auto particular hasta las cercas metálicas exteriores.

Este modelo se cotiza actualmente en $7,200 pesos frente al precio original de catálogo de $9,078 pesos, con un ahorro directo de $1,878 pesos menos que su valor tradicional. La compra puede completarse directamente desde la tienda en línea Bodega Aurrera o en sucursales físicas seleccionadas según disponibilidad regional.

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Hidrolavadora eléctrica VEVOR en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Características destacadas de la hidrolavadora VEVOR 2000 PSI en Bodega Aurrera

La característica más destacada de esta hidrolavadora es la combinación de presión máxima de 2,000 PSI junto con las cinco boquillas de conexión rápida y el cañón de espuma incluido, configuración específica que ofrece varias ventajas prácticas complementarias frente a las hidrolavadoras convencionales del segmento accesible que suelen incluir una sola boquilla y no traen aplicador de espuma. Las cinco boquillas de conexión rápida permiten adaptar el chorro de agua según la superficie específica que se desea limpiar, desde chorros concentrados de alta presión para superficies con mucha suciedad acumulada hasta chorros amplios de menor presión para superficies delicadas como pintura automotriz o muebles de jardín exteriores.

La manguera de 9.1 metros ofrece amplio rango de movimiento sin necesidad de mover la hidrolavadora principal durante la sesión de limpieza. El cañón de espuma permite aplicar detergente automotriz o jabón especializado directamente sobre la superficie a limpiar antes de enjuagar con el chorro de agua a presión.

Entre sus características destacan:

Marca VEVOR hidrolavadora eléctrica portátil

hidrolavadora eléctrica portátil Presión máxima 2,000 PSI MAX

Caudal 1.76 GPM (galones por minuto)

(galones por minuto) Manguera de 9.1 metros de longitud

de longitud 5 boquillas de conexión rápida

de conexión rápida Boquillas con ángulos 0°, 15°, 25°, 40° y jabón

Cañón de espuma incluido

incluido Diseño portátil con ruedas

con ruedas Asa telescópica para transporte fácil

Voltaje 127V estándar

La hidrolavadora cuenta con garantía oficial VEVOR México cubriendo defectos de fabricación en la bomba eléctrica, motor, manguera de alta presión, boquillas de conexión rápida, cañón de espuma y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante para esta línea específica.

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