Este domingo es el Día Mundial del Turismo y puedes entrar gratis a Teotihuacán y otras 193 zonas arqueológicas: quiénes aplican

Visitar una zona arqueológica permite conocer el pasado, expandir tus conocimientos y despertar tu curiosidad por la historia. Cada domingo, los mexicanos tienen la oportunidad de ingresar a estos espacios de forma gratuita y este Día Mundial del Turismo podría ser la ocasión perfecta.

Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, una ocasión para que personas de todo el planeta valoricen y conozcan los impactos de esta actividad. La efeméride este año coincide con el día de ingreso gratuito a las zonas arqueológicas.

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¿Por qué este 27 de septiembre los mexicanos podrán ingresar gratis a las zonas arqueológicas?

El artículo 288 de la Ley Federal de Derechos en México establece los valores de acceso a zonas arqueológicas y museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), así como los beneficios aplicables.

Esa normativa indica que tanto visitantes nacionales como extranjeros residentes en el país pueden ingresar a los museos, monumentos y zonas arqueológicas de forma gratuita los días domingos. Considerando que el Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) cae en domingo en 2026, los mexicanos podrán ingresar sin pagar boleto de entrada en coincidencia con la efeméride.

¿Cuántas zonas arqueológicas se pueden visitar en México y por qué Teotihuacán es tan importante?

El INAH “tiene bajo su resguardo un total de 194 zonas arqueológicas y una paleontológica”, indica el Instituto. Todas ellas están abiertas al público durante todo el año.

Entre ellas se encuentra Teotihuacán, una gran urbe mesoamericana que forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987. Tal como explica el INAH, esta fue “la ciudad más grande del México antiguo”, con una población aproximada que alcanzó los 100,000 habitantes. Fue la primera ciudad de trazo geométrico de aquel mundo, y dejó como legado monumentos como sus enormes pirámides y extraordinarias pinturas murales.

Como capital de uno de los primeros estados mesoamericanos, Teotihuacán mantuvo relaciones comerciales y políticas que llegaban hasta el norte árido de Mesoamérica, la península de Yucatán y las tierras altas mayas del Petén, así como hasta lugares tan lejanos como Tikal, en la actual Guatemala.

La zona arqueológica visitable actualmente abarca 264 hectáreas, e incluye estructuras como La Ciudadela y el Templo de la Serpiente Emplumada, el Palacio Quetzalpapálotl y áreas con pinturas murales como Tetitla, Atetelco y Tepantitla. El sitio cuenta además con dos museos de sitio y un jardín botánico para complementar la visita.

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