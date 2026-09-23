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¡Ofertón! Walmart remata la lavadora LG de 21kg a 12 meses sin intereses

La lavadora LG ofrece gran espacio y tecnología avanzada para el cuidado de la ropa.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

¿Quieres una lavadora nueva? Walmart puso en oferta la LG de 21kg. La rebaja representa un ahorro de 10 mil pesos en uno de los mejores equipos del mercado.

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Lavadora LG 21kg silver precio

El equipo tiene un precio de $10,999 pesos, cuando costaba $20,999 pesos. Asimismo, se vende hasta 12 meses sin intereses de $916.58 o hasta 8 plazos con CASHI.

Lavadora LG 21kg silver características

La lavadora LG de carga superior y 21 kg de capacidad en color silver (plata/platinum) (como los modelos WT21VSS6 o similares) ofrece gran espacio y tecnología avanzada para el cuidado de la ropa.

  • Capacidad de 21 kg: Permite lavar grandes volúmenes de ropa o prendas pesadas (como edredones) en menos tandas.
  • Motor Inverter Direct Drive™: Conecta el motor directamente a la tina sin correa, lo que reduce la vibración, el ruido y el desgaste, ofreciendo mayor durabilidad.
  • Tecnología AI DD™ / AI Wash: Detecta automáticamente el peso y la suavidad de las telas para optimizar los movimientos de lavado y proteger mejor la ropa.
  • 6 Motion DD: Realiza 6 tipos de movimientos diferentes en la tina para un lavado potente pero cuidadoso según el tipo de prenda.
  • TurboWash™: Reduce el tiempo de los ciclos de lavado a aproximadamente 39 minutos de manera eficiente.
  • Conectividad ThinQ (Wi-Fi): Permite monitorear el estatus del lavado, el consumo de energía y controlar funciones de forma remota desde el teléfono.
  • Tina: Tambor de acero inoxidable altamente higiénico y duradero.
  • Dimensiones aproximadas: 632 mm de ancho x 1040 mm de alto x 670 mm de profundidad.
  • Diagnóstico Inteligente (Smart Diagnosis): Facilita la solución de problemas técnicos mediante una aplicación móvil o llamada de servicio.

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