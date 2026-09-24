Precios de la colección de Día de Muertos de Vans inspirada en papel picado

Para los mexicanos, el Día de Muertos es una de las tradiciones y festividades más importantes y Vans lanzó una colección inspirada en el papel picado, aquí te contamos todos los detalles.

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Vans lanza colección inspirada en papel picado

La marca presentó una colección llamada Homenaje y fue Mauro Garfias quien se encargó de intervenir y crear los diseños de tenis, playeras, camisas y sudaderas.

Los clásicos Old Skool tienen un diseño naranja con rojo que hace referencia al papel picado con flores. Los Super Lowpro son color café con beige y también tienen detalles de flores.

También puedes encontrar una playera blanca con diseño de flores de colores y una camisa café haciendo referencia a flores en papel picado. La sudadera es color negro con un estampado de flores y huesos color naranja y beige.

Precios de la colección de Vans por Día de Muertos

La colección de Día de Muertos ya se encuentra disponible en la tienda en línea y los productos tienen los siguientes precios:

Tenis Old Skool papel picado: mil 599 pesos

Tenis Super Lowpro papel picado: mil 999 pesos

Playera blanca papel picado floral: 499 pesos

Platera negra papel picado: 499 pesos

Camisa papel picado: 799 pesos

Sudadera papel picado: mil 399 pesos

Gorra papel picado: 599 pesos

La tradición del Día de Muertos en México

El Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre y tiene su origen por los rituales prehispánicos de los pueblos originarios y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Algunos de los elementos más destacados de esta tradición son la flor de cempasúchil, el pan de muerto, el copal, las calaveras y la catrina.

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