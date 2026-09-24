Meta revive al Tamagotchi con Muse Charm, compañero de bolsillo impulsado por IA

El concepto del Tamagotchi está de regreso, pero esta vez con Inteligencia Artificial (IA). Meta presentó Muse Charm, un pequeño dispositivo diseñado para llevar en el bolsillo y mantener una interacción constante con el agente de IA personal de la compañía.

El anunció y presentación ocurrido durante Meta Connect 2026, donde la empresa mostró nuevas formas de interactuar con Muse más allá del teléfono y la computadora; según Meta, Must Charm combina el poder de su agente de Inteligencia Artificial, con un modelo de voz en tiempo real, dentro de un dispositivo compacto.

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Muse, your personal agent, now has voice and real-time video. You can have long conversations and Muse will work in the background and get things done for you as you're talking. We're also bringing Muse to glasses so you can talk hands-free throughout the day. pic.twitter.com/0sfSXrYyvl — Mark Zuckerberg (@finkd) September 24, 2026

¿Qué es Muse Charm y cómo funciona?

A diferencia de un Tamagotchi tradicional, que constaba en alimentar y cuidar a una mascota virtual, Muse Charm funciona como interfaz física para conversar con la IA de Meta.

El dispositivo puede llevarse en el bolsillo o sujetarse a objetos personales. De acuerdo con reportes especializados, el equipo incorpora un avatar digital llamado Jolly que representa visualmente al agente Muse.

Meta todavía no ha revelado todas las especificaciones técnicas, el precio y las características definitivas del dispositivo. La compañía señaló que ofrecerá más información a finales de 2026.

muse charm might be meta’s best product in the last decade pic.twitter.com/DYkknx44rb — CG (@cgtwts) September 24, 2026

¿Qué puede hacer la Inteligencia Artificial de Muse?

Muse no es simplemente un chatbot. Meta lo define como un agente de IA personal capaz de ejecutar tareas desde gestionar correos electrónicos y organizar información hasta realizar acciones en servicios conectados con autorización del usuario.

La apuesta de Meta es convertir la Inteligencia Artificial en algo que acompañe al usuario durante todo el día; ¿estamos ante el regreso del Tamagotchi en versión IA o frente a una nueva categoría de dispositivos personales?

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