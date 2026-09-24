Elegir entre sartenes de acero inoxidable y hierro se ha convertido en una decisión importante para quién decide abandonar los recubrimientos antiadherentes tradicionales tipo teflón por motivos de salud y busca alternativas sin sustancias sintéticas. El especialista gastronómico Adrián Hereza publica en su canal oficial de YouTube un análisis técnico verificable sobre ambos materiales, con recomendaciones específicas sobre construcción, mantenimiento, usos ideales y advertencias sobre errores comunes de marketing.

Según su análisis, tanto el acero inoxidable como el hierro son materiales totalmente saludables y sartenes para toda la vida, aunque cada uno requiere consideraciones específicas verificables sobre construcción, curado, mantenimiento cotidiano y compatibilidad con diferentes tipos de preparaciones familiares.

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Qué dice Adrián Hereza sobre las sartenes de acero inoxidable

El especialista explica que las sartenes de acero inoxidable son de construcción multicapa o con fondo difusor con capas intermedias de aluminio o cobre para transmitir mejor el calor, dado que el acero inoxidable por sí solo es un mal conductor térmico. Adrián Hereza identifica los tipos técnicos verificables oficiales de acero inoxidable disponibles en el mercado:

Acero 304 (18/10) : contiene 18 por ciento de cromo y 10 por ciento de níquel, la aleación más común del segmento

: contiene 18 por ciento de cromo y 10 por ciento de níquel, la aleación más común del segmento Acero 316 : incluye molibdeno en su aleación para mayor resistencia frente a los cloruros como la sal

: incluye molibdeno en su aleación para mayor resistencia frente a los cloruros como la sal Acero 316 Ti : agrega titanio entre 0.5 y 0.7 por ciento, aunque según el especialista es más marketing que ventaja técnica real

: agrega titanio entre 0.5 y 0.7 por ciento, aunque según el especialista es más marketing que ventaja técnica real Acero quirúrgico: el especialista advierte que este término es “una mentira como una catedral de grande” y es 100 por ciento marketing sin corresponder a ningún estándar técnico oficial verificable, motivo por el cual recomienda no comprar sartenes que se anuncien con esta denominación

Qué dice Adrián Hereza sobre las sartenes de hierro

Hereza identifica dos tipos técnicos verificables oficiales de sartenes de hierro disponibles en el mercado, cada uno con características de construcción específicas que audiencia decisora debe conocer antes de comprar:

Hierro fundido (cast iron) : contiene entre 2 y 3 por ciento de carbono, se forma vertiendo material fundido sobre moldes de una pieza, es robusto y pesado pero puede rajarse ante golpes fuertes

: contiene entre 2 y 3 por ciento de carbono, se forma vertiendo material fundido sobre moldes de una pieza, es robusto y pesado pero puede rajarse ante golpes fuertes Acero al carbono (carbon steel) : menos de 2 por ciento de carbono, mucho más maleable, se fabrica a partir de planchas prensadas, resulta más ligero que el hierro fundido

: menos de 2 por ciento de carbono, mucho más maleable, se fabrica a partir de planchas prensadas, resulta más ligero que el hierro fundido Advertencia sobre esmaltados : el especialista recomienda no comprar sartenes de hierro esmaltadas porque la función del material se pierde y no se puede curar

: el especialista recomienda no comprar sartenes de hierro esmaltadas porque la función del material se pierde y no se puede curar Cuidado con hierro fundido europeo: puede venir esmaltado en color negro y confundir al comprador, resulta imposible curar posteriormente

Sobre el mantenimiento específico de las sartenes de hierro, el especialista establece la recomendación central verificable oficial: “Las sartenes de hierro deben curarse y siempre tienes que dejarlas con un poco de aceite luego de lavarlas para que no se oxide”. El curado o pátina consiste en polimerizar aceite vegetal sobre la superficie de la sartén mediante una fuente de calor potente para crear una capa protectora natural antiadherente que se fortalece con el uso continuo.

Recomendaciones de uso y limpieza según el especialista

Adrián Hereza comparte varias recomendaciones prácticas verificables oficiales para el uso cotidiano y mantenimiento de ambos tipos de sartenes según el material específico elegido para la cocina familiar:

Acero inoxidable sin mantenimiento especial : se puede lavar en lavavajillas, permite utensilios de metal y estropajo con nanas metálicas

: se puede lavar en lavavajillas, permite utensilios de metal y estropajo con nanas metálicas Manchas blanquecinas o arcoíris : se eliminan con paño mojado en vinagre disuelto en agua, frotar y secar

: se eliminan con paño mojado en vinagre disuelto en agua, frotar y secar Fondos negros del acero inoxidable : se limpian con mezcla de vinagre y bicarbonato o limpiadores especiales

: se limpian con mezcla de vinagre y bicarbonato o limpiadores especiales Hierro siempre lavado a mano : dejar bien seco y aplicar fina capa de aceite después de cada lavado

: dejar bien seco y aplicar fina capa de aceite después de cada lavado Pátina débil al principio : limpiar con suavidad durante los primeros usos, el cocinado continuo fortalece la pátina progresivamente

: limpiar con suavidad durante los primeros usos, el cocinado continuo fortalece la pátina progresivamente Ambos materiales requieren grasa para cocinar y evitar que se peguen los alimentos

para cocinar y evitar que se peguen los alimentos Hierro NO apto para alimentos ácidos que requieran tiempo largo de cocción como conservas de tomate frito

que requieran tiempo largo de cocción como conservas de tomate frito Hierro fundido ideal para guisos largos o recetas de cocción prolongada tipo “chup chup”

o recetas de cocción prolongada tipo “chup chup” Marcas como Lodge venden sartenes de hierro ya precuradas para simplificar el primer uso

Hereza lo deja claro: la sartén perfecta no existe. La mejor sartén es la que mejor cubra las necesidades específicas de cada usuario según sus hábitos de cocina, tipo de preparaciones más frecuentes y facilidad de mantenimiento personal aceptable. Incluso para personas con alergia al níquel el especialista recomienda evitar el acero inoxidable dado que su aleación incluye este material, aunque estudios verificables oficiales demuestran que la migración a los alimentos se encuentra por debajo del umbral de seguridad establecido.

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