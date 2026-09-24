Xiaomi 18 Pro Max: ¿Llegará a México? En China ya se conoce su precio y fecha de venta

Xiaomi, empresa multinacional tecnológica de origen chino dedicada al diseño y fabricación de teléfonos inteligentes y aparatos electrónicos de consumo , presentó oficialmente su más reciente desarrollo: el Xiaomi 18 Pro Max, un nuevo teléfono insignia que llega con una combinación de pantalla secundaria, cámaras de alta resolución, procesador de última generación y una batería de gran capacidad.

Inmediatamente después de su lanzamiento, ya comenzó a venderse en China, donde la versión de entrada, con 12 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio de 6 mil 999 yuanes, mientras que la configuración de 16 GB de RAM más 1 TB de espacio de almacenamiento alcanza un precio de 9 mil 999 yuanes.

Congratulations to @Snapdragon on the launch of Snapdragon Dual 8 Elites! At this launch event, we're unveiling the Xiaomi 18 Pro Series device on the global stage for the first time!



Xiaomi 18 Pro Series, the world's first smartphones powered by @Snapdragon Dual 8 Elites! And… pic.twitter.com/W41GBDMwnV — Xiaomi (@Xiaomi) September 23, 2026

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¿Qué características tiene el Xiaomi 18 Pro Max?

Uno de sus elementos más llamativos es su pantalla trasera integrada, ubicada junto al módulo fotográfico. Xiaomi también incorpora una pantalla frontal con marcos de apenas 0.99 milímetros.

En fotografía, el teléfono apuesta por un sistema que incluye dos cámaras de 200 megapíxeles, además de un sensor ultra gran angular de 50 MP, según los reportes del lanzamiento. El Xiaomi 18 Pro Max incorpora además una “enorme” batería de 8,500 mAh.

Cabe señalar que el dispositivo utiliza el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extrema, mientras que el Xiaomi 18 Pro emplea el Snapdragon 6; ambos chips pertenecen a la nueva generación de procesadores móviles de Qualcomm.

¿Cuándo llega el Xiaomi 18 Pro Max a México?





Para aquellos compradores mexicanos debemos tomar en cuenta que aún no se ha conformado de manera oficial una fecha de lanzamiento del Xiaomi 18 Pro Max ni su precio en México. En la actualidad, la página oficial de Xiaomi México muestra como parte de su catálogo a los integrantes de la familia Xiaomi 17, por lo que aún no incluye al 18 Pro Max.

El precio del Xiaomi 18 Pro Max en México aún no es oficial, pero si tomamos en cuenta sus precios en China, estos teléfonos inteligentes te podrían costar más de $18 mil 474 pesos mexicanos en la versión de entrada, mientras que la versión top podrá costar más de $26 mil 392 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual; ¿llegará a México antes de que termine 2026?

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