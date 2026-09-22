Las chinches son una plaga bastante molesta. Llegan a la casa principalmente por el transporte accidental de los insectos o sus huevos en maletas, ropa, muebles de segunda mano u otros objetos.

Muchas veces también se desplazan desde departamentos o casas vecinas a través de grietas, paredes o instalaciones.

A diferencia de otras plagas, tener chinches no es señal de falta de higiene o suciedad; su aparición se debe a la exposición en lugares con presencia de estos insectos.

A continuación, te compartimos un truco sencillo pero infalible para eliminarlas de tu colchón.

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¿Cómo identificar a las chinches de colchón?

Las chinches de colchón son pequeños insectos parásitos de color marrón rojizo que se alimentan de sangre humana y se esconden en las costuras, pliegues y grietas de las camas.

Manchas de sangre: Pequeñas marcas rojizas o de aspecto oxidado en las sábanas causadas al aplastarlas sin querer.

Puntos negros: Excrementos en forma de diminutos puntos oscuros sobre el colchón o la cabecera.

Exoesqueletos: Restos de piel o cascarones que los insectos van mudando durante su crecimiento.

Picaduras: Ronchas rojas que producen mucha comezón y suelen aparecer en grupos o líneas sobre la piel expuesta.

¿Cómo eliminar las chinches de cama?

Pasos esenciales de limpieza

Debes combinar el lavado a alta temperatura, el uso de calor con vapor y una limpieza profunda de toda la zona afectada.

Lava con agua caliente: Retira sábanas, fundas y ropa de cama. Lávalas a más de 60 °C y sécalas en la secadora a temperatura alta durante al menos 30 minutos

Pasa la aspiradora: Aspira minuciosamente el colchón, el somier, las costuras, los pliegues y las grietas cercanas a la cama. Vacía la bolsa de inmediato en una bolsa de plástico sellada y bótala fuera de casa

Aplica vapor caliente: Usa un limpiador de vapor a alta temperatura en las costuras del colchón, el cabecero y los muebles cercanos para matar los huevos y chinches ocultas

Tratamiento y prevención

Usa insecticidas específicos: Aplica productos químicos o aerosoles diseñados exclusivamente para chinches en zócalos y marcos de la cama.

Tierra de diatomeas: Esparce una capa fina de tierra de diatomeas en las esquinas y patas de la cama para desecar a los insectos restantes.

Repite el proceso: Vuelve a revisar y aplicar el tratamiento después de 10 a 14 días para asegurar la eliminación de las crías que nazcan de los huevos supervivientes.

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