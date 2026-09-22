Martes de Frescura de Walmart tiene ofertas en frutas, verduras y carnes

Para que ahorres dinero, en Walmart los Martes son de Frescura y puedes encontrar ofertas y descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos toda la información para que aproveches.

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Ofertas en frutas y verduras

Sandía roja: 14.00 pesos el kilo

Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo

Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo

Manzana gala: 40.00 pesos el kilo

Pepino: 29.90 pesos por kilo

Piña miel: 37.00 pesos el kilo

Limón agrio: 42.00 pesos el kilo

Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo

Chile poblano: 30.00 pesos el kilo

Uva verde: 78.00 pesos el kilo

Lechuga hidropónica: 49.00 pesos la pieza

Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos

Melón chino: 35.00 pesos el kilo

Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos

Plátano: 24.00 pesos la penca

Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla

Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo

Granda roja: 69.00 pesos el kilo

Naranja: 44.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento

Pechuga de pollo: 172.00 pesos el kilo

Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo

Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos

Filete de tilapia: 104.00 pesos el kilo

Molida de res: 148.00 pesos los 800 gramos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 152.00 pesos

Pollo entero fresco: 37.00 pesos

Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos

Carne molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos

Medallones de atún dolores: 229.00 pesos

Milanesa de cerdo: 119.00 pesos los 800 gramos

Pechuga de pollo: 152.00 pesos la pieza

Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos

Arrachera de res: 185.00 pesos los 600 gramos

Milanesa de res pulpa blanca: 232.00 pesos la charola con 700 gramos

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