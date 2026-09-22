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Martes de Frescura de Walmart tiene ofertas en frutas, verduras y carnes

Si quieres comprar tu súper y ahorrar un poco de dinero, en Walmart por el Martes de Frescura hay ofertas en varios alimentos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que ahorres dinero, en Walmart los Martes son de Frescura y puedes encontrar ofertas y descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos toda la información para que aproveches.

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Ofertas en frutas y verduras

  • Sandía roja: 14.00 pesos el kilo
  • Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
  • Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
  • Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
  • Pepino: 29.90 pesos por kilo
  • Piña miel: 37.00 pesos el kilo
  • Limón agrio: 42.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
  • Chile poblano: 30.00 pesos el kilo
  • Uva verde: 78.00 pesos el kilo
  • Lechuga hidropónica: 49.00 pesos la pieza
  • Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos
  • Melón chino: 35.00 pesos el kilo
  • Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos
  • Plátano: 24.00 pesos la penca
  • Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla
  • Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
  • Granda roja: 69.00 pesos el kilo
  • Naranja: 44.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo

Carnes y mariscos con descuento

  • Pechuga de pollo: 172.00 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
  • Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
  • Filete de tilapia: 104.00 pesos el kilo
  • Molida de res: 148.00 pesos los 800 gramos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 152.00 pesos
  • Pollo entero fresco: 37.00 pesos
  • Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
  • Carne molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Medallones de atún dolores: 229.00 pesos
  • Milanesa de cerdo: 119.00 pesos los 800 gramos
  • Pechuga de pollo: 152.00 pesos la pieza
  • Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos
  • Arrachera de res: 185.00 pesos los 600 gramos
  • Milanesa de res pulpa blanca: 232.00 pesos la charola con 700 gramos

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