Martes de Frescura de Walmart tiene ofertas en frutas, verduras y carnes

Para que ahorres dinero, en Walmart los Martes son de Frescura y puedes encontrar ofertas y descuentos en frutas, verduras, carnes y mariscos, te compartimos toda la información para que aproveches.
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Ofertas en frutas y verduras
- Sandía roja: 14.00 pesos el kilo
- Calabaza de castilla: 20.00 pesos el kilo
- Jitomate saladet: 27.00 pesos el kilo
- Manzana gala: 40.00 pesos el kilo
- Pepino: 29.90 pesos por kilo
- Piña miel: 37.00 pesos el kilo
- Limón agrio: 42.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
- Chile poblano: 30.00 pesos el kilo
- Uva verde: 78.00 pesos el kilo
- Lechuga hidropónica: 49.00 pesos la pieza
- Jícama: 39.00 pesos los 454 gramos
- Melón chino: 35.00 pesos el kilo
- Ensalada italiana: 38.00 pesos los 284 gramos
- Plátano: 24.00 pesos la penca
- Aguacate Hass orgánico: 119.00 pesos la malla
- Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
- Granda roja: 69.00 pesos el kilo
- Naranja: 44.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 45.00 pesos el kilo
Carnes y mariscos con descuento
- Pechuga de pollo: 172.00 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo: 182.00 pesos el kilo
- Carne molida de res: 242.00 pesos la charola con 700 gramos
- Filete de tilapia: 104.00 pesos el kilo
- Molida de res: 148.00 pesos los 800 gramos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Pechuga de pollo con hueso y sin piel: 152.00 pesos
- Pollo entero fresco: 37.00 pesos
- Chuleta de cerdo ahumada: 132.00 pesos los 500 gramos
- Carne molida de cerdo: 109.00 pesos la charola con 800 gramos
- Medallones de atún dolores: 229.00 pesos
- Milanesa de cerdo: 119.00 pesos los 800 gramos
- Pechuga de pollo: 152.00 pesos la pieza
- Filete de tilapia: 59.00 pesos los 500 gramos
- Arrachera de res: 185.00 pesos los 600 gramos
- Milanesa de res pulpa blanca: 232.00 pesos la charola con 700 gramos
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