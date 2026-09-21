¿Qué significa realmente centrifugar en tu lavadora? Esto es lo que pasa con tu ropa

Centrifugar en tu lavadora significa hacer girar el tambor a alta velocidad para expulsar el agua acumulada en la ropa mediante fuerza centrífuga.

Aparece indicado en el panel de control bajo las siglas RPM (revoluciones por minuto) e inicia inmediatamente después del ciclo de enjuague. Esta función no limpia las prendas, únicamente elimina el exceso de humedad para que la ropa salga casi seca y no gotee al tenderla. Seleccionar la potencia de giro adecuada evita que el aparato vibre en exceso y previene que las fibras textiles se desgasten.

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¿Por qué la lavadora suena tan fuerte al momento de centrifugar la ropa?

El ruido intenso que emite la lavadora ocurre porque el motor acelera el tambor para alcanzar entre 600 y 1,400 giros por minuto en un lapso muy corto. Esta aceleración proyecta las gotas de agua atrapadas en la tela hacia los orificios de la tina para drenarlas hacia el desagüe.

Cuando las prendas gruesas o las sábanas se amontonan de un solo lado, la fuerza centrífuga desequilibra el peso de la carga. Ese desnivel provoca que el tambor choque contra las paredes internas de la lavadora, generando fuertes vibraciones. Acomodar las prendas de forma uniforme reduce el estruendo y protege los amortiguadores del equipo.

Lavadora. El centrifugado es el último paso del proceso de lavado y es clave para sacarle a tu ropa el exceso de agua. (Midea / Gemini)

¿Cuál es la velocidad de revoluciones por minuto recomendada para centrifugar en tu lavadora según el tejido?

Regular las RPM según las etiquetas de cuidado conserva la forma de las prendas y evita la aparición de arrugas profundas. Aplicar una velocidad excesiva sobre telas frágiles puede deformar las costuras, mientras que usar una potencia baja en telas pesadas deja la ropa chorreando agua.

Las velocidades sugeridas según el tipo de tejido son:

Ropa delicada (lana, seda o encaje): 600 revoluciones por minuto para evitar estirar las fibras.

600 revoluciones por minuto para evitar estirar las fibras. Prendas de poliéster y algodón mixto: 800 revoluciones por minuto para lograr un secado equilibrado.

800 revoluciones por minuto para lograr un secado equilibrado. Vaqueros, toallas y ropa de cama: entre 1,200 y 1,400 revoluciones por minuto para extraer el agua de los tejidos gruesos.

¿Cómo evitar que el centrifugado termine arruinando tus prendas?

Elegir el programa correcto en la lavadora extiende la durabilidad de las prendas y evita un consumo excesivo de energía eléctrica. Llenar la tina hasta un 80% de su capacidad permite que el agua fluya libremente sin forzar la bomba de desagüe.

Sacar la ropa de la tina inmediatamente al terminar el ciclo previene la acumulación de malos olores y reduce la necesidad de planchar a altas temperaturas. Verificar que las patas del electrodoméstico estén firmes sobre el piso asegura un centrifugado silencioso en cada carga de lavado.

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