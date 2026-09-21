¿Te llegó una foto por WhatsApp? Esta nueva estafa busca asustarte para quitarte tu dinero

Una fotografía aparentemente inofensiva puede convertirse en el inicio de un intento de estafa o extorsión digital en WhatsApp, la Unidad de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad que utiliza la función de visualización única para generar miedo y presionar a las víctimas.

En adn NOTICIAS te contamos todos los detalles acerca de la denominada nueva estafa de la foto en WhatsApp, para que tomes nota, permanezcas atento y que no te engañen.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo funciona la estafa de la foto en WhatsApp?

El engaño comienza cuando una persona recibe una imagen de visualización única desde un número desconocido, después de abrirla, el remitente asegura que la fotografía fue enviada por error y acusa al usuario de haber accedido a contenido privado, y a partir de allí comienzan las amenazas.

Los delincuentes pueden afirmar que presentarán una denuncia, iniciar acciones legales o que difundirán información acerca de la supuesta situación en redes sociales. La SSC advierte que, en algunos casos, los responsables utilizan diferentes números telefónicos o se hacen pasar por autoridades, abogados o familiares para aumentar la presión psicológica. Finalmente exigen dinero a cambio de supuestamente evitar consecuencias .

¿Abrir una fotografía de visualización única es un delito? Estafa de la foto en WhatsApp

De acuerdo con la Policía Cibernética capitalina abrir una fotografía mediante esta función no constituye por sí mismo un delito, ni genera responsabilidad legal. El mecanismo busca explotar emociones como miedo, culpa y urgencia para conseguir dinero o información personal.

¿Qué hacer si recibes una amenaza?

Las autoridades recomiendan no pagar, no compartir información personal o bancaria y no continuar la conversación; también aconsejan, bloquear y reportar el número, conservar capturas de pantalla y mensajes, activar la verificación de dos pasos y revisar la privacidad de WhatsApp.

La SSC indica que los intentos de fraude o extorsión pueden reportarse a la Policía Cibernética de la Ciudad de México; en una época donde la simple notificación puede convertirse en una herramienta de manipulación, la pregunta es: ¿sabrías reconocer una estafa antes de qué el miedo te haga actuar?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.