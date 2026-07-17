FDA afirma que lechuga mexicana es la responsable del brote de “diarrea explosiva”

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) relacionó la lechuga iceberg rallada suministrada a los restaurantes Taco Bell en cinco estados con un brote de ciclosporiasis o coloquialmente conocida como “diarrea explosiva” en curso .

La FDA afirmó que la lechuga rallada que se sirve en los restaurantes Taco Bell de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental fue la responsable de 1.644 casos confirmados de ciclosporiasis.

La FDA no mencionó el nombre de la empresa, pero indicó que su investigación identificó a un “único proveedor de lechuga iceberg de México” utilizado por los restaurantes Taco Bell donde personas comieron antes de enfermarse.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

De acuerdo con reportes, el brote está relacionado con la empresa Taylor Farms, que en el pasado ha estado vinculada a brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las infecciones por Cyclospora se han propagado por 34 estados del país norteamericano desde el 1 de mayo. Hasta el 13 de julio, la agencia había confirmado 1645 casos y 141 hospitalizaciones, sin que se hubieran registrado fallecimientos.

Michigan, estado gravemente afectado, ha reportado más de 4 mil 300 casos de “diarrea explosiva”.

La investigación continúa en curso, lo que significa que aún podrían identificarse otras posibles fuentes del brote.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.