Bodega Aurrera remata batería de cocina T-Fal con +50% de descuento: 13 piezas antiadherentes con mango de baquelita y fáciles de limpiar

Ante la necesidad de renovar los utensilios básicos de la cocina, Bodega Aurrera lanzó una oferta importante para hogares que buscan una batería completa de marca reconocida: la T-Fal Family Cook de 13 piezas en color gris cuesta ahora $1,789 pesos, con un descuento de $2,050 respecto a los $3,839 del precio original.

Más allá del descuento, la batería reúne varias características pensadas para el uso cotidiano en la cocina mexicana. Cuenta con recubrimiento antiadherente Thermo-Spot, mangos de baquelita resistentes al calor, exterior de aluminio reforzado y compatibilidad con estufas de gas y eléctricas.

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13 piezas para armar la cocina completa: características de la batería T-Fal Family Cook

El diseño de la batería T-Fal integra el recubrimiento antiadherente Thermo-Spot, característica insignia de la marca francesa que incluye un indicador térmico rojo en el centro de la sartén: cuando el punto se pone completamente rojo, significa que la superficie alcanzó la temperatura ideal para comenzar a cocinar, evitando quemar los alimentos por exceso de calor o desperdiciar tiempo esperando que la sartén esté lista.

Batería T-Fal Family Cook Gris en Bodega Aurrera (Bodega Aurrera)

Su recubrimiento antiadherente permite cocinar con muy poca cantidad de aceite, ideal para hogares que buscan preparaciones más ligeras y saludables. La limpieza posterior es sencilla y se puede realizar con agua jabonosa y esponja suave, sin necesidad de estropajo metálico ni detergentes agresivos que puedan dañar la superficie.

El paquete incluye una combinación completa de sartenes, ollas con tapas y accesorios que cubren las necesidades básicas de cocina para una familia estándar mexicana de 3 a 5 integrantes. Los mangos de baquelita resistente al calor aseguran un agarre firme durante el uso sin transmitir la temperatura del fuego a las manos, característica esencial para preparaciones prolongadas.

Entre sus características destacan:

Total 13 piezas completas

completas Marca T-Fal (fabricante francés)

(fabricante francés) Modelo Family Cook color gris

color gris Recubrimiento antiadherente Thermo-Spot

Indicador térmico rojo para temperatura ideal

para temperatura ideal Mangos de baquelita resistente al calor

resistente al calor Exterior de aluminio reforzado

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Limpieza sencilla con agua jabonosa y esponja suave

Uso con poca cantidad de aceite

Sartenes en múltiples tamaños (20 + 24 + 28 cm típicos)

Ollas con tapa incluidas

Accesorios utensilios de cocina

Por tratarse de un paquete con múltiples piezas, también conviene revisar el espacio disponible en cajones y alacenas de la cocina antes de hacer el pedido. Es importante mencionar que la batería no es apta para estufas de inducción — audiencia con este tipo de estufa debe considerar otras líneas del catálogo T-Fal específicas para inducción.

Garantía oficial T-Fal México

La batería cuenta con garantía oficial T-Fal México de 1 año cubriendo defectos de fabricación del recubrimiento antiadherente, mangos de baquelita, tapas y accesorios originales incluidos en el empaque. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido en el empaque para preservar la vigencia de la garantía, particularmente evitar utensilios metálicos que puedan rayar el antiadherente durante el uso cotidiano.

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