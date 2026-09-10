Diego Fernández, ingeniero químico, sobre cómo quitar las manchas de desodorante de la ropa antes de meterla a la lavadora: “Necesitan una solución mixta”

Por más inofensivas que parezcan, las manchas de desodorante en las axilas pueden volverse amarillentas, dejar la tela rígida y permanecer incluso después de varios ciclos en la lavadora.

Ante esto, el ingeniero químico Diego Fernández explicó, a través de su canal oficial de Facebook, que el problema está en que no se trata de un solo tipo de suciedad, sino de una mezcla de residuos que necesitan tratamientos distintos.

Esto ocurre sobre todo con antitranspirantes que contienen sales de aluminio. Estudios sobre textiles han encontrado que, al mezclarse con el sudor y la grasa de la piel, estos compuestos pueden formar residuos que se adhieren a las fibras y resultan más difíciles de retirar con un lavado normal.

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¿Por qué cuesta tanto quitar las manchas de desodorante?

Fernández explicó que estas manchas combinan, por un lado, aceites y residuos corporales y, por otro, componentes del antitranspirante, entre ellos las sales de aluminio.

Por eso, señaló que “necesitan una solución mixta”: primero un tratamiento con ácido cítrico y después otro con percarbonato de sodio, pero sin mezclar ambos productos al mismo tiempo.

La razón es que cada uno actúa de forma distinta. El ácido cítrico ayuda a trabajar sobre los residuos minerales, mientras que el percarbonato de sodio, al entrar en contacto con el agua, libera sustancias que ayudan a desprender y aclarar manchas en los textiles.

¿Cómo quitar la mancha antes de meter la ropa a la lavadora?

El ingeniero propone hacerlo en dos pasos. Primero recomienda:

Colocar un poco de agua tibia en un recipiente

en un recipiente Añadir media cucharada de ácido cítrico y disolver

y disolver Dejar la zona manchada en remojo durante algunas horas

Después, enjuagar muy bien la prenda para retirar el ácido

Una vez hecho esto, Fernández recomendó hacer un segundo remojo con percarbonato de sodio y agua caliente durante un par de horas. Después, la prenda puede lavarse de manera habitual.

Eso sí, ambos productos deben utilizarse por separado. La ficha internacional de seguridad del percarbonato señala que puede reaccionar con ácidos, por lo que no conviene mezclarlos directamente en el mismo recipiente.

¿Por qué se usa agua caliente con el percarbonato?

El percarbonato de sodio se utiliza como blanqueador de oxígeno y quitamanchas, y diversos estudios sobre algodón han encontrado que la temperatura influye en su capacidad de limpieza, por lo que suele funcionar mejor con agua templada o caliente.

Sin embargo, no todas las prendas soportan altas temperaturas. Antes de hacer el remojo, conviene revisar la etiqueta y utilizar únicamente la temperatura recomendada para ese tipo de tela.

¿Se puede usar en cualquier prenda?

Con las prendas de color hay que tener un poco más de cuidado. Algunos estudios han encontrado que los blanqueadores con percarbonato de sodio pueden afectar ciertos tintes después de varios lavados.

Por ello, antes de tratar toda la prenda, conviene hacer una prueba en una zona poco visible, sobre todo si la tela es oscura, delicada o tiene indicaciones especiales de lavado.

Además, el percarbonato en polvo puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias, por lo que debe manipularse con cuidado y evitar el contacto directo.

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