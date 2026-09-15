Los mejores lugares de CDMX para comer pozole el 15 y 16 de septiembre, buenos y baratos

Un plato humeante de pozole se come, casi por obligación, cuando llegan las Fiestas Patrias. Y en CDMX, hay opciones para todos los bolsillos: desde recetas estilo Guerrero con aguacate y chicharrón hasta versiones rojas, verdes, blancas y vegetarianas.

Su historia, además, va mucho más allá del 15 de septiembre. El maíz, su ingrediente principal, forma parte de la alimentación y la cultura de México desde tiempos prehispánicos, y con los años cada región fue dándole al pozole su propio sabor.

Si el plan para este 15 o 16 de septiembre es sentarse frente a un buen plato de pozole, aquí van siete lugares de la capital ordenados del más económico al más caro.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde comer pozole bueno y barato en CDMX?

Casa Chilpancingo: pozole guerrerense desde 90 pesos

Una de las opciones más accesibles es Casa Chilpancingo, un pequeño lugar con sabores inspirados en Guerrero. Aquí puedes elegir entre pozole blanco o verde, con pollo o cerdo, y acompañarlo con chalupas o tacos dorados.

Está en Benito Juárez y los martes y miércoles abre de 13:30 a 20:30 horas.

Pozolería El Ziráhuén: porciones generosas desde 110 pesos

Si el hambre es seria, El Ziráhuén puede ser una buena parada. Su pozole se sirve con pollo o cerdo y las porciones son abundantes, aunque también hay medias raciones para quienes prefieren algo más ligero.

Lo encuentras en Querétaro 64, Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, y abre todos los días de 10:00 a 22:00 horas.

La Casa de Toño: el clásico práctico por alrededor de 124 pesos

Para un plan más sencillo, La Casa de Toño tiene la ventaja de contar con distintas sucursales en CDMX. Su pozole de cerdo llega con lechuga, cebolla, rábanos, limón y tostadas, como manda el antojo.

Los horarios cambian según la sucursal, aunque varias operan de 8:00 a 23:00 horas, por lo que puede funcionar tanto para la comida como para cenar después del Grito.

Santo Pozole: blanco, rojo, verde y hasta negro desde 130 pesos

Para quienes quieren salirse un poco de lo tradicional está Santo Pozole. Su carta incluye versiones blanca, roja, verde y negra, además de opciones con cerdo, pollo o champiñones.

Está en la zona de Cuauhtémoc y su horario regular es de 7:00 a 21:00 horas, una opción útil cuando el grupo quiere probar sabores distintos.

El Pozole de Moctezuma: tradición de Guerrero desde 1947

En la colonia Guerrero está El Pozole de Moctezuma, uno de esos lugares con historia. Funciona desde 1947 y su preparación puede llevar aguacate, chicharrón, cebolla, orégano y sardinas; incluso se puede añadir un toque de mezcal al caldo.

La dirección es Moctezuma 12, colonia Guerrero, y abre de lunes a sábado de 14:00 a 19:00 horas.

La Perla Tapatía: sabor jalisciense por alrededor de 160 pesos

En Azcapotzalco, La Perla Tapatía lleva el plato hacia Jalisco. Su especialidad es el pozole blanco con carne de cerdo y los acompañamientos tradicionales, aunque en el menú también hay birria y quesadillas para completar la comida.

Está en Avenida Azcapotzalco 706-B, Centro de Azcapotzalco, y entre semana comienza servicio desde las 8:00 horas. Aquí conviene llegar con efectivo.

Pozolería Poctzin: tres colores desde 169 pesos

En Pozolería Poctzin, en la colonia Algarín, la primera decisión es sencilla: blanco, verde o rojo.

Después viene la carne: pollo, maciza o surtida. El plato se sirve con aguacate, chicharrón y los vegetales clásicos. Está en Juan E. Hernández y Dávalos 35 y abre de 9:00 a 21:00 horas.

¿Abrirán estas pozolerías el 15 y 16 de septiembre?

Los horarios corresponden al servicio regular de cada establecimiento. Sin embargo, por las Fiestas Patrias puede haber cambios, sobre todo durante la tarde y noche.

Antes de salir, conviene revisar las redes sociales del restaurante o llamar directamente para confirmar que mantendrá su horario habitual y evitar un traslado innecesario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.