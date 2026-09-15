Pozolera Supercook 26cm en T-Fal (T-Fal)

En la búsqueda de una olla pozolera con capacidad amplia para preparar recetas tradicionales como pozole, birria, mole y caldos familiares se suele enfrentar la decisión entre marcas económicas y opciones premium. T-Fal recomienda oficialmente dentro de su catálogo un modelo específico dirigido a este uso: la Pozolera Supercook de 26 centímetros con tapa de vidrio, disponible directamente en el sitio oficial de la marca francesa a precio verificable.

El precio actual de esta pozolera dentro del sitio oficial T-Fal México se ubica en $1,299 pesos, precio directo del fabricante que se mantiene por debajo del umbral psicológico de los 1,300 pesos. La compra puede completarse directamente desde el sitio oficial de la marca con envío gratis para compras superiores a los $1,999 pesos.

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Características destacadas de la Pozolera Supercook T-Fal 12 litros

La característica más destacada de esta pozolera es su combinación de capacidad de 12 litros, recubrimiento antiadherente Titanium premium, base difusora y tapa de vidrio incluida El antiadherente Titanium es una característica premium diferencial vs los antiadherentes estándar del segmento accesible, con resistencia verificable oficial de hasta 16,000 ciclos de abrasión según los datos técnicos publicados por el fabricante francés.

Su base difusora distribuye uniformemente el calor durante la cocción evita puntos calientes que podrían quemar los alimentos y garantiza resultados homogéneos característicos de las preparaciones tradicionales mexicanas de cocción prolongada. El antiadherente está certificado como 100 por ciento seguro por el fabricante, con PTFE seguro, inerte, no bioacumulable y sin sustancias nocivas para la salud o el ambiente según información oficial verificable T-Fal.

Entre sus características destacan:

Marca T-Fal modelo B4696384M

modelo Categoría Pozolera Supercook con tapa de vidrio

con tapa de vidrio Capacidad 12 litros para uso familiar amplio

para uso familiar amplio Diámetro 26 centímetros

Color negro premium

premium Recubrimiento antiadherente Titanium (16,000 ciclos abrasión)

(16,000 ciclos abrasión) PTFE seguro e inerte 100% saludable

e inerte 100% saludable Base difusora con distribución uniforme del calor

con distribución uniforme del calor Tapa de vidrio incluida

incluida Dimensiones 41 x 24.5 x 32.5 cm

Peso 2.5 kilogramos

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

NO apta para inducción

Apta para lavavajillas (según instrucciones oficiales)

(según instrucciones oficiales) Hecho en Vietnam

Garantía oficial T-Fal México

La pozolera cuenta con garantía oficial T-Fal México cubriendo defectos de fabricación del recubrimiento antiadherente Titanium, base difusora, tapa de vidrio y estructura exterior según la política vigente del fabricante para esta línea específica. El sitio oficial T-Fal México ofrece adicionalmente devolución por 15 días en las compras realizadas directamente desde el sitio corporativo, característica que amplifica la protección al consumidor durante los primeros días de uso.

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