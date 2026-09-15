David Aguilar, experto en prevención del delito, revela el peligroso error que muchos mexicanos cometen: “Los delincuentes nos van monitoreando”

En temporada de vacaciones, la prevención se vuelve clave porque los robos a los hogares bajo distintos modus operandi suelen aumentar cuando las familias salen de viaje y dejan sus viviendas desatendidas. En este sentido, el experto en prevención del delito David Aguilar explica que muchos mexicanos cometen un error que facilita el trabajo de los delincuentes: compartir demasiado en redes sociales y dejar pistas sobre sus rutinas o sus salidas.

Según Aguilar durante una entrevista con TV Azteca tiempo atrás, la recomendación más importante es reforzar los accesos de la vivienda y limitar la información que se comparte en línea. Así, el experto señala: “En la medida que yo tenga más de una chapa en la puerta, chapas de seguridad y si puedo tener una puerta de seguridad, excelente; sería mil veces mejor”. A su vez, destacó que el problema no es solo la seguridad física, sino también la exposición digital, porque “los delincuentes nos van monitoreando” al ver publicaciones con horarios, destinos y fechas de viaje.

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¿Qué otras medidas de seguridad deben tomarse al salir del hogar?

A su vez, Aguilar explica que una vivienda puede volverse más vulnerable cuando se dejan señales claras de que está vacía. Entre las recomendaciones del experto figuran pedirle a alguien de confianza que recoja la correspondencia, instalar cámaras o sensores de movimiento, y dejar luces interiores programadas para encenderse en ciertos horarios. También aconsejó evitar cerrar totalmente las cortinas o persianas, porque ese gesto puede indicar que la casa está desocupada.

Resguardo de privacidad Evita compartir información públicamente al irte de viaje. (9bbfcf12-c689-486d-a8d4-3359f21b2c55/Imagen ilustrativa (Grok))

El experto además puso atención en un error frecuente: publicar en redes sociales cada paso del viaje. “Nos da por reportar todo: me voy de vacaciones, voy a ir tal fecha, ya llegué… y el delincuente simplemente nos va monitoreando”, alertó. Esa idea se conecta con otra recomendación clave: no anunciar planes de viaje o horarios de ausencia, porque cada detalle compartido en línea puede convertirse en una pista útil para quienes buscan entrar a una vivienda sin ser detectados.

¿Qué dice la SSC sobre la prevención del delito?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones para prevenir robos a casa habitación, especialmente por la modalidad del “falso repartidor” y la estafa conocida como “la patrona”. En ese comunicado, la SSC recordó que “si no esperas un pedido, no abras la puerta” y pidió verificar quién llama antes de abrir, usar mirilla, cámaras o sistemas de videovigilancia, y solicitar la identificación del repartidor y el número de orden antes de aceptar un paquete.

Además, la dependencia recomendó reforzar puertas, ventanas y cerraduras, activar filtros antispam y el identificador de llamadas en el teléfono, y no compartir información personal, rutinas o planes de viaje en redes sociales. La SSC también insistió en la importancia de confirmar directamente con familiares o empleadores antes de entregar dinero u objetos de valor, y en mantener comunicación con los vecinos para reportar cualquier actividad inusual. En la nota oficial, la dependencia puso especial atención en la prevención y la participación ciudadana como herramientas clave para proteger hogares y familias durante el periodo vacacional.

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