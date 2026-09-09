¿Pagarás por él? Precio del iPhone 18 Pro en México: Lo que cuestan sus versiones, colores y capacidades

Una vez más, Apple vuelve a marcar la pauta en la industria tecnológica mundial. Hoy se realizó la esperada presentación oficial del iPhone 18 y por supuesto que los reflectores se posaron sobre el buque insignia: el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

¿Cuánto cuesta el iPhone Pro en México? El iPhone 18 genera una gran expectativa entre los amantes y seguidores de Apple, especialmente ante sus precios, colores y capacidades que estan disponibles para nuestro país.

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¿Cuánto cuesta el iPhone Pro en México?

Este nuevo dispositivo de alta gama llega a México con un precio conforme al tipo de cambio y hasta de la inlfación. En la página oficial de Apple en México , estos son los precios del iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max:

Precio del iPhone 18 Pro (256 GB): Desde $29 mil 999 MXN ($1,199 USD)

Precio del iPhone 18 Pro Max (256 GB): Desde $32 mil 999 MXN ($1,299 USD).

Cabe señalar que las vesriones de iPhone 18 Pro de mayor capacidad (512 GB y 1 TB) aumentan de precio progresivamente, de hecho hasta superan la barrera de los $40 mil pesos mexicanos en los modelos tope de gama y con el mayor almacenamiento.

Precios oficiales del iPhone 18 Pro en México

256 GB: $29 mil 999 MXN

512 GB: $34 mil 999 MXN

1 TB: $44 mil 999 MXN

2 TB: $59 mil 999 MXN.

Precios oficiales del iPhone 18 Pro Max en México

256 GB: $31 mil 999 MXN

512 GB: $36 mil 999 MXN

1 TB: $46 mil 999 MXN

2 TB: $61 mil 999 MXN.

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