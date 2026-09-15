Muchas familias mexicanas suelen preparar pozole en cantidades amplias para las grandes reuniones tradicionales. Liverpool tiene disponible una alternativa importante para audiencia con este requerimiento específico: la olla Vasconia Línea Profesional de 13 litros, uno de los modelos accesibles del catálogo mexicano de utensilios de cocina para preparaciones amplias.

El precio actual de esta olla se ubica en $1,999 pesos frente a los $3,600 pesos que marca su precio de catálogo original, con una diferencia de $1,601 pesos menos que su valor tradicional. La tienda muestra la posibilidad de pagarla en hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.

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Características destacadas de la olla Vasconia Línea Profesional 13 litros

La característica más destacada de esta olla es su combinación de capacidad amplia de 13 litros junto con aluminio reforzado premium de la Línea Profesional, configuración específica que la hace ideal para preparar pozole, birria, mole, caldos familiares amplios, arroz para reuniones o guisos tradicionales que requieren cocción prolongada en cantidades grandes. Su tamaño se ubica en el segmento intermedio de las pozoleras del mercado mexicano, cómoda para familias medianas y grandes de 6 o más integrantes durante las Fiestas Patrias.

Olla Vasconia Linea Profesional en Liverpool (Liverpool)

Su exterior de aluminio reforzado ofrece durabilidad para uso familiar prolongado con distribución uniforme del calor durante los ciclos de cocción amplios característicos de las preparaciones tradicionales mexicanas. La marca Vasconia, con presencia consolidada en el mercado mexicano desde 1911, ofrece esta línea Profesional como respuesta a audiencia que busca calidad reforzada para uso cotidiano intensivo.

Entre sus características destacan:

Marca Vasconia Línea Profesional

Línea Capacidad 13 litros formato amplio familiar

formato amplio familiar Material aluminio reforzado premium

premium Categoría olla pozolera

Compatible con estufas de gas y eléctricas

Compatible con vitrocerámica

Ideal para pozole, sopas, guisos y arroz

Adecuada para familias medianas y grandes

Preparación de cantidades voluminosas

Fabricación mexicana de calidad consolidada

Garantía oficial Vasconia México

La olla cuenta con garantía oficial Vasconia México cubriendo defectos de fabricación en el aluminio reforzado, estructura exterior y accesorios originales incluidos en el empaque según la política vigente del fabricante mexicano para esta línea específica. La cobertura aplica siempre que la compra se realice directamente con Liverpool y no con vendedores externos del marketplace, por lo que conviene verificar el nombre del vendedor antes de finalizar la compra. Es importante seguir las instrucciones del manual de uso incluido para preservar la vigencia de la garantía comercial durante los años de vida útil del producto.

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