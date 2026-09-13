CDMX celebrará Paseo Nocturno gratuito por Día de Muertos 2026; fecha y detalles

¡Aparta la fecha! El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes, por lo que ya hay fecha para la rodada nocturna en Ciudad de México (CDMX).

El Día de Muertos se festeja los días 1 y 2 de noviembre para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido. A lo argo y ancho de la República se montan ofrendas con flores de cempasúchil, pan de muerto, fotografías y comida.

El Paseo Nocturno en Bicicleta de Día de Muertos en la CDMX es una forma extra de celebrar esta tradición.

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¿Cuándo es el Paseo nocturno de Día de Muertos en CDMX?

La rodada nocturna de Día de Muertos en la Ciudad de México se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, de 19:00 a 23:00 horas. La entrada es totalmente gratuita y puedes participar en bicicleta, patines, patineta o caminando.

Rodada de Día de Muertos CDMX 2026 (Gobierno de la Ciudad de México.)

La ruta exacta aún no se ha dado a conocer, sin embargo se prevé que, como en ediciones anteriores, abarque zonas emblemáticas de la capital como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Se recomienda ir caracterizado de catrín, catrina o con motivos alusivos al Día de Muertos.

Asimismo, no olvides revisa las luces y el estado mecánico de tu bici antes de salir.

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