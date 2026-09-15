Las Fiestas Patrias son sinónimo de pozole, tostadas, pan, vasos y otros platillos tradicionales, pero comer demasiado o combinar alimentos abundantes con ingerir alcohol, puede terminar en una indigestión, inflamación, náuseas y hasta acidez.

De acuerdo con información de los expertos como MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, comer en exceso, hacerlo demasiado rápido y consumir alimentos grasos puede desencadenar en indigestión, además de que el alcohol también pueden empeorar las molestias.

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Fiestas Patrias: ¿Cómo hacer un pozole para este 15 de septiembre? Aquí el paso a paso Fiestas Patrias: ¿Cómo hacer un pozole para este 15 de septiembre? Aquí el paso a paso (Crédito: X @sectademexas/editada)

Fiestas Patrias 2026: ¿Qué hacer si el pozole te cayó pesado?

Una de las primeras medidas es evitar seguir comiendo mientras persisten las molestias y dar tiempo al sistema digestivo para procesar los alimentos. También es recomendable mantenerse hidratado y evitar temporalmente el alcohol, el café y otros productos que puedan agravar los síntomas.

Si existe acidez o ardor ocasional, los antiácidos pueden proporcionar alivio, sin embargo, estos medicamentos no solucionan necesariamente la causa del problema y su uso frecuente debe consultarse con un profesional de la salud.

También conviene no acostarse inmediatamente después de comer; para quienes presentan reflujo, las recomendaciones médicas incluyen evitar comidas abundantes antes de dormir, además de esperar varias horas antes de acostarse.

¿Cuando deja de ser una indigestión simple por el pozole?

La mayoría de los episodios ocasionales no son graves, pero hay señales que requieren atención médica, un dolor intenso, vómitos persistentes, sangre en el vómito o en las heces, dificultad para tragar o pérdida de peso inexplicable, son motivos para buscar atención profesional.

Así que antes de servirte otro “platito de pozole”, escucha a tu estómago; ¿vale la pena ese último plato si mañana vas a lamentarlo?

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