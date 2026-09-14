¿Ya elegiste? Lista completa de bandas y cantantes por alcaldía de CDMX para celebrar este 15 de septiembre

Celebrar el 15 de septiembre para los mexicanos no solo es un momento para estar en familia, también es un motivo para festejar con música y conciertos en especial con referentes del regional.
Por ello aunque es una tradición celebrar en el Zócalo con el Grito de Independencia y con la música, que este año toca el turno de Intocable, también hay fiestas en las alcaldías de la capital.
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¿Qué cantantes tocarán en las alcaldías de la CDMX?
Aquí te compartimos quiénes serán las bandas y cantantes que pondrán la fiesta este 15 de septiembre en las 16 alcaldías de la capital.
Álvaro Obregón
- 90’s Pop Tour
- Sonora Dinamita.
Azcapotzalco
- Jerry Rivera
- Maelo Ruiz.
Benito Juárez
- Aleks Syntek
- Baxter
- Diego Schoening.
Coyoacán
- Mariachi
- Merenglass
Cuauhtémoc
- Matute
- N5
- Luis Ángel “El Flaco”
Cuajimalpa
- Ninel Conde
- Sonido La Changa
- Banda Estrellas de Sinaloa.
Gustavo A. Madero
- La Maldita Vecindad
- Sonora Santanera
- Luis R. Conriquez
Iztacalco
- Edwin Luna
- La Trakalosa de Monterrey
- Adolescentes Orquesta
Miguel Hidalgo
- Mariachi Camperos
- Embajadores de la Cumbia Dinamita
- Los Yaguarú
- Paty Cantú
Iztapalapa
- Grupo Aroma
- Sonora Altepexana
- Jorge Carmona
- Pancho Barraza.
Tlalpan
- Calibre 50
- Luis Antonio López “El Mimoso”.
Tláhuac
- Édgar Jiménez
- Sonora Dinamita
- Vagón Chicano
Venustiano Carranza
- Maelo Ruiz
- Sonora Dinamita
- Los Tigres del Norte.
Xochimilco
- El Gran Silencio
- Los Mismos Reyes
- Lorenzo Negrete.
Cada una de las alcaldías dio detalles en sus redes sociales de algunos músicos que también participarán en la fiesta mexicana.
Por lo que te sugerimos buscar sus cuentas oficiales para que puedas conocer los detalles de los espectáculos previstos para cada demarcación.
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