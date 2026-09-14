¿Ya elegiste? Lista completa de bandas y cantantes por alcaldía de CDMX para celebrar este 15 de septiembre

Celebrar el 15 de septiembre para los mexicanos no solo es un momento para estar en familia, también es un motivo para festejar con música y conciertos en especial con referentes del regional.

Por ello aunque es una tradición celebrar en el Zócalo con el Grito de Independencia y con la música, que este año toca el turno de Intocable, también hay fiestas en las alcaldías de la capital.

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¿Qué cantantes tocarán en las alcaldías de la CDMX?

Aquí te compartimos quiénes serán las bandas y cantantes que pondrán la fiesta este 15 de septiembre en las 16 alcaldías de la capital.

Álvaro Obregón

90’s Pop Tour

Sonora Dinamita.

Azcapotzalco

Jerry Rivera

Maelo Ruiz.

Benito Juárez

Aleks Syntek

Baxter

Diego Schoening.

Alcalde Luis Mendoza invita a la población a festejar el Grito de Independencia en Benito Juárez.#Comunicado:

🔗 https://t.co/nUI3GxGMAO pic.twitter.com/N0R0qRd3Af — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 14, 2026

Coyoacán

Mariachi

Merenglass

Cuauhtémoc

Matute

N5

Luis Ángel “El Flaco”

Cuajimalpa

Ninel Conde

Sonido La Changa

Banda Estrellas de Sinaloa.

Gustavo A. Madero

La Maldita Vecindad

Sonora Santanera

Luis R. Conriquez

Iztacalco

Edwin Luna

La Trakalosa de Monterrey

Adolescentes Orquesta



Miguel Hidalgo

Mariachi Camperos

Embajadores de la Cumbia Dinamita

Los Yaguarú

Paty Cantú

Iztapalapa

Grupo Aroma

Sonora Altepexana

Jorge Carmona

Pancho Barraza.

Tlalpan

Calibre 50

Luis Antonio López “El Mimoso”.

Tláhuac

Édgar Jiménez

Sonora Dinamita

Vagón Chicano

Venustiano Carranza

Maelo Ruiz

Sonora Dinamita

Los Tigres del Norte.

🇲🇽¡Viva México!



🎶🎤Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar en familia el CCXVI aniversario del Grito de Independencia en #VCarranza.

Disfruta de una gran noche con música, alegría y un elenco inigualable.



🪇¡Te esperamos a partir de las 18:00 hrs.! pic.twitter.com/Scdv65yHP5 — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 10, 2026

Xochimilco

El Gran Silencio

Los Mismos Reyes

Lorenzo Negrete.

🇲🇽🔥 ¡Xochimilco se prepara para dar el Grito!



Este 15 de septiembre nuestras Fiestas Patrias serán con música, tradición y orgullo. ❤️💚🤍



El Gran Silencio llega a Xochimilco para ponerle ritmo y rock a la Noche del Grito.



Aparta la fecha.#XochimilcoFlorece🌺 @CamachoCirce pic.twitter.com/jVcszjjvlT — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 3, 2026

Cada una de las alcaldías dio detalles en sus redes sociales de algunos músicos que también participarán en la fiesta mexicana.

Por lo que te sugerimos buscar sus cuentas oficiales para que puedas conocer los detalles de los espectáculos previstos para cada demarcación.

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