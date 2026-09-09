Origen y receta del pozole blanco, platillo tradicional para las fiestas patrias

El pozole es uno de los platillos representativos de la gastronomía mexicana y se prepara principalmente durante la celebración por la Independencia de México, tiene su origen en la época prehispánica y con el paso del tiempo su preparación ha ido cambiando, aquí te compartimos una receta.

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¿Cómo preparar pozole blanco?

Los ingredientes necesarios para preparar pozole son:

1 kilo de maíz pozolero precocido, lavado y limpio

11 dientes de ajo

2 cebollas blancas mediana

3 cubos de consomé de pollo

9 hojas de laurel

1 kilo de retazo de pollo

1 kilo de carne de cerdo en trozos

Sal al gusto

Para la salsa:

12 chiles de árbol no picantes hervidos

6 chiles de árbol picantes hervidos

2 jitomates hervidos

2 dientes de ajo

Orégano seco

3 cucharadas de vinagre de manzana

Sal fina

Para acompañar:

Orégano seco al gusto

1/2 cebolla picada

Lechuga desinfectada y finamente picada

Rábanos rebanados

Limones

Para la preparación, en tres ollas grandes coloca agua a hervir en una agrega el maíz. Licúa 5 dientes de ajo, una cebolla y un poco de agua y vierte la mezcla en la olla del maíz y agrega un cubo de consomé, 3 hojas de laurel y una pizca de sal.

En las otras dos ollas cuece el pollo y la carne de cerdo, añade 3 dientes de ajo, media cebolla, un cubo de consomé, tres hojas de laurel y sal. Tapa y cocina por una hora y reserva los caldos.

Agrega los caldos de cerdo y pollo a la olla del maíz junto con la carne de cerdo y cocina por 5 minutos más.

Después pasa la salsa, licúa los chiles, jitomates, ajos, el orégano, el vinagre de manzana y la sal y reserva.

Sabrás cuando el pozole este listo porque el maíz estará reventado y la carne se desmenuzará con facilidad.

Origen y ¿qué tan saludable es el pozole?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el pozole combina maíz, carne de cerdo o pollo, estas proteína ayudan al mantenimiento de los músculos y aportan hierro y zinc. El jitomate y la salsa aportan antioxidantes y sabor. Además se sirve con lechuga, rábanos, cebolla, limón, orégano y chile por lo que incluye una buena porción de verduras.

Un plato de pozole aporta alrededor de 537.5 kilocalorías, 23.5 gramos de grasa, 32.2 gramos de proteína, 54.9 gramos de carbohidratos, 7.1 gramos de fibra y 101 miligramos de colesterol.

Este platillo tiene su origen en la época prehispánica y se consumía durante las fiestas de la veintena de tlacaxipehualiztli, su preparación ha cambiado según las circunstancias culturales y gustos de la región pero es sin suda uno de los favoritos en las reuniones familiares.

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