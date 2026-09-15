Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Atacan a balazos a funcionario de Tecámac, Edomex; descartan agresión contra alcaldesa Rosa Yolanda Wong
/Es Tendencia/Nota

Precio y cómo comprar Marvel’s Wolverine para PS5

Uno de los personajes más reconocidos de Marvel regresa pero en videojuego, se trata de ‘Marvel’s Wolverine’ exclusivo par Play Station 5.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Wolverine es uno de los personajes más queridos del universo de Marvel y este 15 de septiembre comenzó la preventa del videojuego para Play Station 5 Marvel’s Wolverine y aquí te compartimos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Precio y como comprar Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine para PS5 esta disponible en forma físico y en Play Station Store mediante una Edición Estándar y una Edición Digital Deluxe. Tiene un precio de mil 206.03 pesos en línea y mil 499 pesos en tiendas físicas.

Si quieres adquirirlo en línea solo deberás ingresar al siguiente enlace y dar seleccionar la opción de Reservar.

¿De qué trata Marvel’s Wolverine?

Se trata de un juego de acción de un solo jugador y la historia se centra en mostrar el lado vulnerables y violento de James Logan Howlett, interpretado por Liam McIntyre.

Logan vive en Canadá alejado del Equipo X pero el multimillonario Bolívar Trask comienza a secuestrar mutantes y lo obliga a unirse a su antiguo grupo para enfrentar este mal.

Las aventuras se desarrollarán a lo largo de ubicaciones como Canadá y Japón y una vez que el jugador termine la campaña normal se desbloqueará el modo “New Game Plus” donde podrás volver a jugarlo pero conservando tus mejores y nuevos desafíos.

El juego tiene una duración de 15 horas sin contar el contenido secundario y tendrá un apartado con más de 100 configuraciones y ajustes visuales, de audio y control.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO