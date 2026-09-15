Precio y cómo comprar Marvel’s Wolverine para PS5

Wolverine es uno de los personajes más queridos del universo de Marvel y este 15 de septiembre comenzó la preventa del videojuego para Play Station 5 Marvel’s Wolverine y aquí te compartimos todos los detalles.

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Precio y como comprar Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine para PS5 esta disponible en forma físico y en Play Station Store mediante una Edición Estándar y una Edición Digital Deluxe. Tiene un precio de mil 206.03 pesos en línea y mil 499 pesos en tiendas físicas.

Si quieres adquirirlo en línea solo deberás ingresar al siguiente enlace y dar seleccionar la opción de Reservar.

¿De qué trata Marvel’s Wolverine?

Se trata de un juego de acción de un solo jugador y la historia se centra en mostrar el lado vulnerables y violento de James Logan Howlett, interpretado por Liam McIntyre.

Logan vive en Canadá alejado del Equipo X pero el multimillonario Bolívar Trask comienza a secuestrar mutantes y lo obliga a unirse a su antiguo grupo para enfrentar este mal.

Las aventuras se desarrollarán a lo largo de ubicaciones como Canadá y Japón y una vez que el jugador termine la campaña normal se desbloqueará el modo “New Game Plus” donde podrás volver a jugarlo pero conservando tus mejores y nuevos desafíos.

El juego tiene una duración de 15 horas sin contar el contenido secundario y tendrá un apartado con más de 100 configuraciones y ajustes visuales, de audio y control.

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