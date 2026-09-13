Los expertos en cocina están de acuerdo: “Limpiar la despensa sirve para planificar comidas y ahorrar dinero; concéntrate en un solo estante y sigue estos pasos”

En una publicación de Sharon Palmer en su sitio web, una dietista especializada en alimentación vegetal, varios expertos en el tema coinciden en que ordenar la despensa puede ser mucho más que un gesto de orden: también sirve para planificar comidas, ahorrar dinero y aprovechar mejor los alimentos que ya están en casa. La idea central es simple y útil: cuando la despensa está organizada, cocinar con menos estrés y menos desperdicio resulta mucho más fácil en los hogares mexicanos.

Kelsey Lorencz, dietista de Simply Nourished Home, explica en el documento que la limpieza de la despensa puede convertirse en una gran oportunidad para ahorrar: “Mi forma favorita de limpiar la despensa es convertirla en una oportunidad para ahorrar dinero al planificar comidas. Haz un inventario de todo lo que tienes y arma comidas de una semana o más inspiradas en los alimentos que ya tienes guardados. Eso te permite ahorrar, evitar que se echen a perder y darle más creatividad a la cocina”.

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¿Cómo empezar a ordenar tu despensa sin agobiarte?

La recomendación más práctica que aparece en la nota es enfocarse en un solo estante y seguir pasos simples. Bri Bell, experta de Frugal Minimalist Kitchen, lo describió así: “Si sientes que el desorden en tu despensa te supera, prueba una purga mini de despensa”.

Orden en la despensa Expertos aconsejan pasos para mantener la despensa ordenada. (Chat GPT (imagen ilustrativa))

Y agrega: “Solo enfócate en un estante y haz estos pasos simples: saca todo de ese estante. Revisa las fechas y vuelve a guardar cada cosa de manera ordenada. Tira todo lo que se haya echado a perder, solo si realmente venció. Encuentra una receta para usar lo que necesita usarse pronto. Enfocarte en un solo estante ayuda a evitar la sensación de agobio de un proyecto grande y debería llevar solo unos minutos, en lugar de toda la tarde”.

Ese enfoque es clave porque transforma una tarea grande en una acción concreta y manejable, que ayuda con el orden y la limpieza del hogar. En lugar de enfrentar toda la despensa de una vez, puedes empezar por un estante, revisar qué tienes, identificar productos olvidados y decidir qué cocinar antes de que pierdan calidad.

¿Qué más recomiendan los expertos para ordenar la despensa?

La publicación de Sharon Palmer también reúne consejos complementarios de otros especialistas. Lisa Young, doctora en nutrición y dietista registrada, recomienda ordenar por categorías y dejar los alimentos más usados en la parte frontal. Elizabeth Ward, dietista de Better is the New Perfect, propone revisar las fechas y guardar primero lo más antiguo para evitar desperdicios. Mientras que Kristina Todini, experta de Fork In The Road, sugiere crear un “estante para usar pronto” a la vista, para mover al frente los productos que necesitan consumirse antes.

En conjunto, estas sugerencias apuntan a un mismo objetivo: que la despensa funcione como un sistema útil para ahorrar, cocinar con mejor criterio y aprovechar recursos sin desperdicios. Cuando los alimentos están ordenados, comprar con más conciencia se vuelve más fácil y también se reduce el estrés diario de buscar ingredientes.

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