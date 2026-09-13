Walmart remata el iPhone 17 de 256GB de almacenamiento en color negro y a meses sin intereses

¿Quieres lo último en tecnología? El celular iPhone 17 de 256GB de almacenamiento está en oferta en Walmart.

El Apple iPhone 17 es considerado uno de los teléfonos más completos y recomendados del mercado, ofreciendo hasta el 90% de la experiencia de los modelos Pro a un precio menor.

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iPhone 17 precio

El equipo se oferta por 16 mil 299 pesos, cuando su precio real era de 19 mil 664, lo que permite un ahorro de 3 mil 365 pesos para los usuarios.

También se ofrece adquirirlo hasta a 12 meses sin intereses de $1358.25 pesos o hasta 8 plazos con CASHI. Lo puedes comprar aquí.

iPhone 17 características

El Apple iPhone 17 cuenta con una pantalla OLED Super Retina XDR de 6.3 pulgadas con tecnología ProMotion de 120 Hz, chip A19 y sistema de doble cámara Fusion de 48 MP.

Pantalla: OLED de 6.3 pulgadas, resolución de 2622 x 1206 píxeles (460 ppi) y brillo pico de hasta 3,000 nits en exteriores.

OLED de 6.3 pulgadas, resolución de 2622 x 1206 píxeles (460 ppi) y brillo pico de hasta 3,000 nits en exteriores. Rendimiento: Chip Apple A19 con 8 GB de memoria RAM.

Chip Apple A19 con 8 GB de memoria RAM. Cámaras traseras: Sistema de dos cámaras Fusion: principal de 48 MP y ultra gran angular de 48 MP.

Sistema de dos cámaras Fusion: principal de 48 MP y ultra gran angular de 48 MP. Cámara frontal: 18 megapíxeles.

18 megapíxeles. Batería: 3,692 mAh con soporte para carga rápida.

3,692 mAh con soporte para carga rápida. Conectividad: 5G, Wi-Fi 7, USB-C, Bluetooth 5.3 y NFC.Resistencia: Certificación IP68 contra agua y polvo.

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