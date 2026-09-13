Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental hoy 13 de septiembre; esto le pasará al Doble Hoy No Circula

Después de una mejoría en la calidad del aire, la Fase 1 de Contingencia Ambiental se levantó en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que ya puedes respirar libremente y manejar sin preocupaciones.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los agentes contaminantes disminuyeron considerablemente en las zonas más afectadas, sin embargo, llama a los conductores a estar alertas, sobre todo porque la calidad del aire puede volver a empeorar.

SE SUSPENDE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM)



Más información: https://t.co/CWKW11G8ZO pic.twitter.com/ubojfRrDlP — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

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¿Para quiénes aplicaba el Doble Hoy No Circula?

El Doble Hoy No Circula aplicaba para los siguientes autos:

Holograma 2: todos los vehículos particulares

Holograma 1: autos con terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9

Holograma 0 y 00: vehículos con engomado rosa y terminación 7 u 8

Sin holograma y placas foráneas: también deberán descansar y se les aplicará la misma regla que al holograma 2

Vehículos de carga tendrán restricción de 6:00 a 10:00 horas, excepto los que forman parte del programa de autorregulación.

Los taxis deberán suspender circulación de 10:00 a 22:00 horas cuando les corresponda descansar por las restricciones anteriores

Se suspenderá la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuenten con matrícula NON

Doble Hoy No Circula

¿Cómo se puede reducir la contaminación ambiental?

Evitar el uso de aerosoles

No tirar basura en las calles

No hacer fogatas o quemar basura

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas

No cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado

Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico

Reducir el tiempo de ducha o al cocinar

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