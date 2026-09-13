Erwin Walton Mercado, experto en cuchillos: “Siempre debes cortar sobre un material blando para no desgastar la navaja y cuidar el filo”

Los cuchillos son una de las herramientas que más se utilizan en la cocina, pero también una de las que más rápido pueden perder su filo si no se usan de manera correcta.

De acuerdo con Erwin Walton Mercado, gerente de producto SAK, CUT y TGE de Victorinox México, uno de los primeros aspectos que se deben cuidar es la superficie sobre la que se realizan los cortes.

Y es que para desconocimiento de muchos, el material de la tabla tiene un efecto directo en el filo de la hoja. Incluso, la guía de cuidado de Victorinox México recomienda evitar superficies demasiado duras, ya que pueden desgastar el filo con mayor rapidez.

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¿Qué tabla se debe usar para no dañar el filo?

Una de las recomendaciones de Erwin Walton Mercado es cortar siempre sobre una superficie blanda. Las tablas de vidrio, piedra o metal pueden resultar demasiado duras para la hoja y hacer que pierda el filo con mayor rapidez.

En cambio, las tablas de madera son una alternativa tradicional para la cocina. Victorinox también recomienda las fabricadas con papel compuesto de alto rendimiento, por su resistencia y por ser adecuadas para el uso cotidiano.

Además de elegir el material, conviene considerar el tamaño de la tabla. Para la mayoría de las cocinas, una superficie de entre 30 y 40 centímetros puede ofrecer suficiente espacio para trabajar sin que los alimentos queden amontonados.

Otro detalle es evitar utilizar el cuchillo para tareas que no corresponden al corte. Por ejemplo, para retirar alimentos de la tabla es preferible usar el lomo de la hoja y no arrastrar el filo contra la superficie.

Cuida el filo de tus cuchillos. Cortar sobre una tabla de metal o vidrio puede afectar el filo de tus cuchillos. (Crédito | Pexels | Lukas)

Cómo lavar los cuchillos para conservarlos por más tiempo

La limpieza también influye en la conservación de los cuchillos. Victorinox recomienda lavarlos después de cada uso con agua tibia, jabón suave y una esponja o paño que no sea abrasivo. Aunque algunos modelos con mango sintético pueden entrar al lavavajillas, el lavado a mano ayuda a prolongar su vida útil.

Para cuidar mejor el cuchillo, toma en cuenta estas recomendaciones:

Lava la hoja después de cada uso

Usa agua tibia y jabón suave

Evita fibras, estropajos o materiales abrasivos

Seca el cuchillo de inmediato después de lavarlo

No dejes restos de alimentos ácidos, como tomate o cítricos, sobre la hoja

Si tiene mango de madera, no lo introduzcas en el lavavajillas

Dejar restos de comida sobre la hoja durante mucho tiempo también puede provocar manchas o corrosión, sobre todo cuando se trata de alimentos ácidos.

¿Dónde se deben guardar los cuchillos?

La forma de almacenamiento es otro punto que puede afectar tanto al cuchillo como a la seguridad en la cocina. Guardarlos sueltos dentro de un cajón hace que las hojas puedan golpearse entre sí o entrar en contacto con otros utensilios.

Lo recomendable es utilizar un bloque para cuchillos, una barra magnética o algún sistema que mantenga cada pieza separada y protegida. Además, el cuchillo debe estar completamente seco antes de guardarlo.

Asentar y afilar no son lo mismo

Otro punto que suele generar confusión es la diferencia entre asentar y afilar un cuchillo. El asentado sirve para realinear el filo de la hoja cuando pierde su posición por el uso, mientras que el afilado elimina una pequeña cantidad de metal para crear nuevamente un filo.

Victorinox señala que el asentado puede realizarse con mayor frecuencia, mientras que el afilado requiere menos intervenciones. Para un uso doméstico, la frecuencia dependerá de cuánto se utilice el cuchillo y del estado de la hoja.

Una señal sencilla de que el cuchillo necesita atención es su desempeño al cortar. Victorinox propone pruebas con alimentos como el tomate o incluso con una hoja de papel para comprobar si el filo sigue funcionando de forma adecuada.

Además de facilitar el trabajo, mantener los cuchillos en buen estado también tiene un componente de seguridad: una hoja sin filo puede requerir más presión al cortar y aumentar el riesgo de que se deslice.

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