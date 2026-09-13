Los consumidores mexicanos que compran cuchillos Tramontina en supermercados y tiendas de línea blanca generalmente desconocen que algunas líneas específicas del catálogo de la marca brasileña cuentan con una certificación internacional exclusiva que los profesionales gastronómicos revisan obligatoriamente antes de equipar sus cocinas comerciales. Tramontina confirma en su sitio oficial global que varias de sus líneas cuentan con la certificación NSF (National Sanitation Foundation), sello internacional independiente que se revisa con lupa en cocinas de restaurantes, hoteles, procesadoras de alimentos y establecimientos comerciales.

Según la información oficial publicada en el sitio corporativo global de Tramontina, la marca brasileña con presencia internacional confirma que la certificación NSF aplica específicamente a líneas del catálogo destinadas tanto al uso profesional como al doméstico, lo que significa que los usuarios pueden acceder a productos con estándares comerciales exigentes sin necesidad de recurrir a canales especializados de venta.

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Qué es la certificación NSF y por qué es relevante

NSF (National Sanitation Foundation) es un organismo internacional independiente sin fines de lucro fundado en 1944 en Ann Arbor, Michigan (Estados Unidos), especializado en la certificación de productos que entran en contacto con alimentos, agua potable y procesos comerciales que requieren garantías de higiene y seguridad.

Para obtener la certificación NSF, los productos deben aprobar pruebas rigurosas específicas: resistencia al desgaste, facilidad de limpieza, prevención de acumulación de bacterias, materiales seguros para contacto directo con alimentos y protección que inhibe la formación de microorganismos en la superficie del utensilio. Esta combinación de requisitos hace que la certificación NSF sea considerada uno de los sellos más exigentes del segmento cuchillería + utensilios de cocina a nivel internacional.

Qué líneas Tramontina tienen certificación NSF verificable oficial

Según la información oficial publicada por Tramontina en su sitio corporativo global, las siguientes líneas específicas del catálogo cuentan con certificación NSF verificable oficial:

Cuchillos Century — línea profesional consolidada del catálogo Tramontina

— línea profesional consolidada del catálogo Tramontina Cuchillos Profesional Master — línea premium para uso profesional intensivo

— línea premium para uso profesional intensivo Sartenes profesionales referencia 20890 y 20891 — modelos específicos del catálogo profesional

— modelos específicos del catálogo profesional Alcance uso: preparación de alimentos y servicio de mesa

Aplicables en sets, juegos de cubiertos y piezas individuales

Materiales resistentes al desgaste verificables oficialmente

verificables oficialmente Protección específica que inhibe la formación de microorganismos

Producidos según reglamentaciones internacionales de calidad

Reconocimiento en restaurantes, hoteles y procesadoras de alimentos

Estándar utilizado en cocinas comerciales estadounidenses e internacionales

Certificación válida para uso profesional y doméstico simultáneamente

Antes de adquirir cuchillos o utensilios de cocina con certificación NSF, es fundamental verificar directamente en el empaque o etiqueta del producto que la certificación NSF esté vigente y correctamente identificada, ya que no todos los productos Tramontina cuentan con este sello específico. La certificación NSF no reemplaza los cuidados básicos que se deben aplicar a cualquier cuchillo profesional según las recomendaciones oficiales de la marca para preservar el filo y la vida útil del utensilio.

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