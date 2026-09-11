Walmart remata el Honor MAGIC7 LITE de 512 GB con cámara de 108 MP y funciones avanzadas de IA

En el mercado existen múltiples modelos de celulares que las personas escogen dependiendo basándose en el precio, la calidad de la cámara y la duración de la batería.
Algunos prefieren el sistema operativo iOS (iPhone) y otros Android, si eres de las personas que opta por este último, Walmart tiene en oferta el Honor MAGIC7 LITE de 512GB de almacenamiento.
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Honor MAGIC7 LITE precio
El equipo tiene un precio de $6,209 MXN y está disponible en color negro. El costo era de $7,999 MXN, por lo que la promoción de Walmart representa un ahorro de $1,790 MXN.
Lo puedes conseguir aquí.
Asimismo, Walmart ofrece facilidades de pago de hasta 6 meses sin intereses de $1034.83 MXN o hasta 8 plazos con Cashi.
Honor MAGIC7 LITE características
El HONOR Magic7 Lite es un smartphone de gama media que destaca por su enorme batería de 6,600 mAh y una pantalla AMOLED curva de alta luminosidad.
Pantalla y diseño
- Pantalla: AMOLED curva de 6.78 pulgadas.
- Resolución: 1.5K de 2700 x 1224 píxeles.
- Tasa de refresco: 120 Hz.
- Brillo pico: Hasta 4000 nits.
- Dimensiones y peso: 162.8 x 75.5 x 7.98 mm y 189 gramos.
Rendimiento y hardware
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm).
- Memoria RAM: 8 GB.
- Almacenamiento interno: Opciones de 256 GB o 512 GB (sin ranura para microSD).
- Sistema operativo: MagicOS 8.0 basado en Android 14.
Batería y carga
- Capacidad: 6600 mAh con tecnología de silicio-carbono.
- Carga rápida: 66W por cable con HONOR SuperCharge.
Cámaras y resistencia
- Cámara trasera principal: 108 MP con estabilización óptica (OIS).
- Cámara secundaría trasera: 5 MP ultra gran angular.
- Cámara frontal: 16 MP.
- Durabilidad: Protección avanzada contra caídas y certificación IP64/IP65 contra salpicaduras y polvo.
¿Por qué iOs es más caro que Android?
Los dispositivos con iOS (iPhone) son más caros que la mayoría de los Android debido a un modelo de negocio enfocado en la exclusividad, hardware y software propios.
- Ecosistema exclusivo: Apple diseña tanto el hardware como el sistema operativo iOS, lo que le permite un control total y eliminar competencia directa dentro de su propia plataforma. En cambio, Android es un sistema abierto que usan múltiples marcas (Samsung, Motorola, Xiaomi), generando una competencia de precios muy variada.
- Procesadores y optimización: Los iPhone utilizan chips propios de alto rendimiento (como la serie A Bionic) optimizados específicamente para funcionar de manera fluida con iOS durante muchos años. Muchos Android usan procesadores de terceros.
- Valor de marca y estatus: Apple posiciona sus productos como artículos prémium o de lujo, lo que mantiene una alta demanda incluso con precios elevados.
- Soporte y actualizaciones: Apple ofrece actualizaciones de seguridad y del sistema operativo durante un tiempo prolongado y de forma simultánea para sus modelos, lo que encarece el costo de mantenimiento e ingeniería del software.
- Materiales y depreciación: Los iPhone usan materiales de alta gama en su fabricación y retienen mejor su valor en el mercado de segunda mano en comparación con la mayoría de los teléfonos Android.
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