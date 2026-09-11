Walmart remata el Honor MAGIC7 LITE de 512 GB con cámara de 108 MP y funciones avanzadas de IA

En el mercado existen múltiples modelos de celulares que las personas escogen dependiendo basándose en el precio, la calidad de la cámara y la duración de la batería.

Algunos prefieren el sistema operativo iOS (iPhone) y otros Android, si eres de las personas que opta por este último, Walmart tiene en oferta el Honor MAGIC7 LITE de 512GB de almacenamiento.

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Honor MAGIC7 LITE precio

El equipo tiene un precio de $6,209 MXN y está disponible en color negro. El costo era de $7,999 MXN, por lo que la promoción de Walmart representa un ahorro de $1,790 MXN.

Lo puedes conseguir aquí.

Asimismo, Walmart ofrece facilidades de pago de hasta 6 meses sin intereses de $1034.83 MXN o hasta 8 plazos con Cashi.

Honor MAGIC7 LITE características

El HONOR Magic7 Lite es un smartphone de gama media que destaca por su enorme batería de 6,600 mAh y una pantalla AMOLED curva de alta luminosidad.

Pantalla y diseño

Pantalla: AMOLED curva de 6.78 pulgadas.

Resolución: 1.5K de 2700 x 1224 píxeles.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Brillo pico: Hasta 4000 nits.

Dimensiones y peso: 162.8 x 75.5 x 7.98 mm y 189 gramos.

Rendimiento y hardware

Procesador: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm).

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: Opciones de 256 GB o 512 GB (sin ranura para microSD).

Sistema operativo: MagicOS 8.0 basado en Android 14.

Batería y carga

Capacidad: 6600 mAh con tecnología de silicio-carbono.

Carga rápida: 66W por cable con HONOR SuperCharge.

Cámaras y resistencia

Cámara trasera principal: 108 MP con estabilización óptica (OIS).

Cámara secundaría trasera: 5 MP ultra gran angular.

Cámara frontal: 16 MP.

Durabilidad: Protección avanzada contra caídas y certificación IP64/IP65 contra salpicaduras y polvo.

¿Por qué iOs es más caro que Android?

Los dispositivos con iOS (iPhone) son más caros que la mayoría de los Android debido a un modelo de negocio enfocado en la exclusividad, hardware y software propios.

Ecosistema exclusivo: Apple diseña tanto el hardware como el sistema operativo iOS, lo que le permite un control total y eliminar competencia directa dentro de su propia plataforma. En cambio, Android es un sistema abierto que usan múltiples marcas (Samsung, Motorola, Xiaomi), generando una competencia de precios muy variada.

(Samsung, Motorola, Xiaomi), generando una competencia de precios muy variada. Procesadores y optimización: Los iPhone utilizan chips propios de alto rendimiento (como la serie A Bionic) optimizados específicamente para funcionar de manera fluida con iOS durante muchos años. Muchos Android usan procesadores de terceros.

optimizados específicamente para funcionar de manera fluida con iOS durante muchos años. Muchos Android usan procesadores de terceros. Valor de marca y estatus: Apple posiciona sus productos como artículos prémium o de lujo , lo que mantiene una alta demanda incluso con precios elevados.

posiciona sus productos como , lo que mantiene una alta demanda incluso con precios elevados. Soporte y actualizaciones: Apple ofrece actualizaciones de seguridad y del sistema operativo durante un tiempo prolongado y de forma simultánea para sus modelos, lo que encarece el costo de mantenimiento e ingeniería del software.

e ingeniería del software. Materiales y depreciación: Los iPhone usan materiales de alta gama en su fabricación y retienen mejor su valor en el mercado de segunda mano en comparación con la mayoría de los teléfonos Android.

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