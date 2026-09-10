Con 40% de descuento, Amazon remata los audífonos inalámbricos de diadema Soundcore Life Q30 con cancelación de ruido

¿Buscas buenos audífonos para usar en el gimnasio o en el transporte público? Amazon cuenta con una promoción imperdible: los Soundcore Life Q30.

Las almohadillas aterciopeladas de espuma viscoelástica de los auriculares Q30, integradas en cuero suave, brindan comodidad.

Además, cuentan con 50 horas de reproducción inalámbrica en modo ANC o incluso 70 horas de reproducción en modo estándar, cancelación activa de ruido y audio de alta resolución.

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Audífonos Soundcore Life Q30 precio

Los audífonos tienen un 41% de descuento. Actualmente se venden por $936.98 pesos, cuando su precio de lista era de $1,599.

Para aquellos que no pueden adquirir el dispositivo en un solo pago, Amazon ofrece tres meses sin intereses de $312.32 MXN.

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Audífonos Soundcore Life Q30 características

Los auriculares inalámbricos Soundcore Life Q30 de Anker cuestan alrededor de $1,229 MXN en México y destacan por ofrecer cancelación activa de ruido híbrida y hasta 40 horas de reproducción. Por lo que la promoción de Amazon es de las mejores del mercado.

Cancelación de Ruido (ANC): Filtra hasta el 95% del sonido ambiental de baja frecuencia con tres modos ajustables (Transporte, Exterior e Interior) desde su aplicación.

Sonido: Controladores de 40 mm con certificación de alta resolución (Hi-Res) y ecualizador personalizable.

Batería: Hasta 40 horas con ANC encendido y 60 horas en modo estándar, con carga rápida de 5 minutos para 4 horas de uso.

Diseño: Almohadillas de espuma viscoelástica y diseño plegable con un peso cómodo de 269 gramos.

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