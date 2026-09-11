Receta fácil para hacer tostadas de pata para el 15 de septiembre

La cena del 15 de septiembre en México es tradición; celebrar el Grito de Independencia es una oportunidad perfecta para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de los sabores de nuestro país por lo que las tostadas de pata son infaltables en las mesas.

No hay pozole sin tostadas de pata y por eso en adn Noticias consultamos a nuestra Chef de cabecera, Denisse Palacios para que nos diera una receta fácil para preparar este clásico de la comida mexicana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Receta de tostadas de pata

Para preparar tostadas de pata:

Ingredientes:

1.200 kg pata de res

3 cebollas al gusto

Vinagre de manzana o de los chiles en vinagre

Sal

Pimienta

Orégano

Aceite de oliva

Unas gotas de salsa Maggi

2 limones

Preparación:

De preferencia se debe adquirir la pata completa y pre cocida, para después ponerla en un refractario redondo de plástico con tapa.

Picar la carne en pedazos chicos, después vaciarla en un refractario y exprimirle el jugo de 2 limones, se agrega la cebolla fileteada y 2 cucharadas de vinagre de manzana, sal al gusto, pimienta al gusto, orégano al gusto, una cucharadita de aceite de oliva y jugo Maggi al gusto también; y revolver todos los ingredientes.

Se sugiere que la pata sea preparada un día antes del consumo, para que al estar reposando durante la noche suelte sus sabores y se mezclen perfectamente.

Para emplatar:

Tostadas de tu preferencia

Crema

Queso rayado

Lechuga

Salsa

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.