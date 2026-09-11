Receta fácil para hacer tostadas de pata para el 15 de septiembre

La cena del 15 de septiembre en México es tradición; celebrar el Grito de Independencia es una oportunidad perfecta para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de los sabores de nuestro país por lo que las tostadas de pata son infaltables en las mesas.
No hay pozole sin tostadas de pata y por eso en adn Noticias consultamos a nuestra Chef de cabecera, Denisse Palacios para que nos diera una receta fácil para preparar este clásico de la comida mexicana.
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Receta de tostadas de pata
Para preparar tostadas de pata:
Ingredientes:
- 1.200 kg pata de res
- 3 cebollas al gusto
- Vinagre de manzana o de los chiles en vinagre
- Sal
- Pimienta
- Orégano
- Aceite de oliva
- Unas gotas de salsa Maggi
- 2 limones
Preparación:
De preferencia se debe adquirir la pata completa y pre cocida, para después ponerla en un refractario redondo de plástico con tapa.
Picar la carne en pedazos chicos, después vaciarla en un refractario y exprimirle el jugo de 2 limones, se agrega la cebolla fileteada y 2 cucharadas de vinagre de manzana, sal al gusto, pimienta al gusto, orégano al gusto, una cucharadita de aceite de oliva y jugo Maggi al gusto también; y revolver todos los ingredientes.
Se sugiere que la pata sea preparada un día antes del consumo, para que al estar reposando durante la noche suelte sus sabores y se mezclen perfectamente.
Para emplatar:
- Tostadas de tu preferencia
- Crema
- Queso rayado
- Lechuga
- Salsa
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