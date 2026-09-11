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Receta fácil para hacer tostadas de pata para el 15 de septiembre

Las tostadas de pata son un básico en la cena del 15 de septiembre en México; aquí una receta sencilla para deleitar el paladar.

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2 minutos lectura
Escrito por: Hakbar Juárez

La cena del 15 de septiembre en México es tradición; celebrar el Grito de Independencia es una oportunidad perfecta para reunirse con familiares y amigos y disfrutar de los sabores de nuestro país por lo que las tostadas de pata son infaltables en las mesas.

No hay pozole sin tostadas de pata y por eso en adn Noticias consultamos a nuestra Chef de cabecera, Denisse Palacios para que nos diera una receta fácil para preparar este clásico de la comida mexicana.

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Receta de tostadas de pata

Para preparar tostadas de pata:

Ingredientes:

  • 1.200 kg pata de res
  • 3 cebollas al gusto
  • Vinagre de manzana o de los chiles en vinagre
  • Sal
  • Pimienta
  • Orégano
  • Aceite de oliva
  • Unas gotas de salsa Maggi
  • 2 limones

Preparación:

De preferencia se debe adquirir la pata completa y pre cocida, para después ponerla en un refractario redondo de plástico con tapa.

Picar la carne en pedazos chicos, después vaciarla en un refractario y exprimirle el jugo de 2 limones, se agrega la cebolla fileteada y 2 cucharadas de vinagre de manzana, sal al gusto, pimienta al gusto, orégano al gusto, una cucharadita de aceite de oliva y jugo Maggi al gusto también; y revolver todos los ingredientes.

Se sugiere que la pata sea preparada un día antes del consumo, para que al estar reposando durante la noche suelte sus sabores y se mezclen perfectamente.

Para emplatar:

  • Tostadas de tu preferencia
  • Crema
  • Queso rayado
  • Lechuga
  • Salsa

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