Con 15 mil pesos de descuento, rematan el Galaxy S26 Ultra con IA de Samsung y sistema de cámaras cuádruple con sensor principal de 200 MP

Apple presentó los primeros detalles de su nueva generación de teléfonos durante el Apple Event 2026, transmitido desde Apple Park, en Cupertino, California. La renovación llega con mejoras enfocadas en el rendimiento, la fotografía, la batería y las funciones de inteligencia artificial en el iPhone 18 Pro y Pro Max.

Pero si tú eres de los que prefieren el sistema operativo de Android, Walmart tiene en oferta el Samsung Galaxy S26 Ultra, el cual también es uno de los mejores dispositivos del mercado.

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Galaxy S26 precio

Walmart vende el Galaxy S26 Ultra por $22,999 pesos, cuando costaba $37,999. Lo que representa un ahorro de $15, 000 MXN.

Para aquellos que no pueden pagar el equipo de contado, la tienda ofrece un financiamiento de hasta 15 meses sin intereses de $1533.27 pesos. Lo puedes conseguir aquí.

Galaxy S26 características

El Samsung Galaxy S26 cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, procesador de alto rendimiento y funciones avanzadas de inteligencia artificial (Galaxy AI).

Pantalla: Panel de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

Panel de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Memoria RAM: 12 GB.

12 GB. Almacenamiento: Opciones de 256 GB y 512 GB.

Opciones de 256 GB y 512 GB. Cámaras traseras: Sensor principal de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Sensor principal de 50 MP, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP. Cámara frontal: 12 MP.

12 MP. Batería: Capacidad de 4300 mAh con carga rápida (hasta 69% en unos 30 minutos).

Capacidad de 4300 mAh con carga rápida (hasta 69% en unos 30 minutos). Sistema Operativo: Android.

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