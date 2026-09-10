Android cambia la forma de mover tus contraseñas: Así funciona la nueva función de Google

Cambiar de gestor de contraseñas podría convertirse en un verdadero problema, especialmente cuando había que exportar las claves en un archivo CVS y después importarlas manualmente. Google acaba de simplificar ese proceso, y Android incorpora una nueva experiencia.
Esta nueva función, que comenzó a habilitarse a partir de este 10 de septiembre, te permite transferir contraseñas y llaves de acceso (passkeys) entre gestores compatibles, sin necesidad de crear archivos intermedios.
Conforme a la documentación oficial de Google confirma que el gestor de contraseñas permite exportar contraseñas y passkeys hacia otras aplicaciones de admionistración de credenciales.
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¿Qué gestores de contraseñas son compatibles con Google?
La nueva experiencia comienza con algunos de los servicios más conocidos; entre los primeros compatibles aparecen 1Password, Bitwarden y Dashlane, mientras que Google anticipa que se incorporarán otros gestores posteriormente.
El procedimiento busca ser más seguro porque la transferencia se realiza de forma cifrada y evita generar un archivo temporal con todas las contraseñas almacenadas en el teléfono. Además, Android puede solicitar la verificación mediante el bloqueo de pantalla antes de autorizar la operación.
¿Por qué es importante esta función de Google?
Las passkeys o llaves de acceso están ganando terreno como alternativa a las contraseñas tradicionales; permiten iniciar sesión utilizando métodos como la huella digital, el reconocimiento facial o el bloqueo del dispositivo.
Para quienes utilizan un gestor de terceros, la nueva herramienta significa algo muy concreto: cambiar de servicio sin tener que reconstruir manualmente su bóveda digital.
Google recomienda comprobar que el gestor al que se transfieren las credenciales sea confiable; ¿esta nueva función hará que más usuarios se animen finalmente a cambiar de gestor de contraseñas?
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