Android cambia la forma de mover tus contraseñas: Así funciona la nueva función de Google

Cambiar de gestor de contraseñas podría convertirse en un verdadero problema, especialmente cuando había que exportar las claves en un archivo CVS y después importarlas manualmente. Google acaba de simplificar ese proceso, y Android incorpora una nueva experiencia.

Esta nueva función, que comenzó a habilitarse a partir de este 10 de septiembre, te permite transferir contraseñas y llaves de acceso (passkeys) entre gestores compatibles, sin necesidad de crear archivos intermedios.

Conforme a la documentación oficial de Google confirma que el gestor de contraseñas permite exportar contraseñas y passkeys hacia otras aplicaciones de admionistración de credenciales.

Today, we’re making transferring your password and passkeys between password managers easier and safer on Android — no file downloads required.



Here’s how you can make the switch on compatible managers:



1️⃣ Start the move



Open your new password manager app and choose the option… pic.twitter.com/baRxCTi8vL — Google (@Google) September 10, 2026

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¿Qué gestores de contraseñas son compatibles con Google?





La nueva experiencia comienza con algunos de los servicios más conocidos; entre los primeros compatibles aparecen 1Password, Bitwarden y Dashlane, mientras que Google anticipa que se incorporarán otros gestores posteriormente.

El procedimiento busca ser más seguro porque la transferencia se realiza de forma cifrada y evita generar un archivo temporal con todas las contraseñas almacenadas en el teléfono. Además, Android puede solicitar la verificación mediante el bloqueo de pantalla antes de autorizar la operación.

🚨 GOOD NEWS 🚨



Android now lets you securely transfer passwords and passkeys between supported password managers like 1Password, Bitwarden, Dashlane, and Google Password Manager. 🔐



🏆 No more relying on unencrypted export files just to move your credentials 🙌 pic.twitter.com/GIjxF5uFCN — Somasundaram (@geekysundar) September 10, 2026

¿Por qué es importante esta función de Google?

Las passkeys o llaves de acceso están ganando terreno como alternativa a las contraseñas tradicionales; permiten iniciar sesión utilizando métodos como la huella digital, el reconocimiento facial o el bloqueo del dispositivo.

Para quienes utilizan un gestor de terceros , la nueva herramienta significa algo muy concreto: cambiar de servicio sin tener que reconstruir manualmente su bóveda digital.

Google recomienda comprobar que el gestor al que se transfieren las credenciales sea confiable; ¿esta nueva función hará que más usuarios se animen finalmente a cambiar de gestor de contraseñas?

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