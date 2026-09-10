Casco de Lewis Hamilton de LEGO: precio, piezas y qué incluye

Los aficionados de la Fórmula 1 y los coleccionistas de LEGO pueden encontrar una opción llamativa para agregar a su colección: el casco de Lewis Hamilton inspirado en su etapa con Ferrari.

El set forma parte de una colección especial de la máxima categoría del automovilismo y permite construir una réplica del casco del siete veces campeón mundial.

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¿Cuánto cuesta el casco LEGO de Lewis Hamilton?

El set de LEGO Scuderia Ferrari HP: Casco de Lewis Hamilton tiene un precio en la página oficial de 2 mil 99 pesos para que puedas añadirlo a tu colección.

En algunas tiendas como Costco México, suele haber promociones para esta figura coleccionable, dejando este producto en mil 799 pesos, pero esto dependerá de disponibilidad.

Casco LEGO Lewis Hamilton (LEGO)

En las especificaciones de la página señala que este artículo es para mayores de 14 años y cuenta con 884 piezas con las que armarás la figura coleccionable de Lewis Hamilton.

Es importante señalar que el casco del piloto de Ferrari cuenta con licencia oficial de la Fórmula 1 para todas aquellas personas que se dedican a coleccionar estas figuras.

¿Qué incluye el casco LEGO de Lewis Hamilton?

Este set coleccionable cuenta con los colores característicos de la escudería y algunos elementos del casco real que utiliza Lewis Hamilton en esta temporada.

Además del modelo principal, incluye una minifigura de Lewis Hamilton con su traje rojo de competición de Scuderia Ferrari HP.

Pero también, el set incorpora una placa decorativa con la firma y el número del piloto, brindando así una presentación más elegante para esta figura.

Casco Lewis Hamilton F1 (LEGO)

Con esto, Lewis Hamilton se une a la lista de figuras de la Fórmula 1 como las de Charles Leclerc, Lando Norris y Oscar Piastri para seguir ampliando tu colección.

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