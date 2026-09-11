Rumi, la protagonista de K-Pop Demon Hunters: Las Guerreras K-Pop, llegó a Walmart de la mano de Mattel y promete ser uno de los mejores obsequios de la temporada tras el éxito rotunda de la película.

De esta manera, Rumi, que cuenta con un atendo espectacular, está lista para luchar contra los demonios y seguir protegiendo a la humanidad.

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¿Cuáles son las características de Rumi de Mattel?

Atuendo How It’s Done Trenza morada y chaqueta amarilla corta Figura articulada para posar Incluye una espada brillante de combat Look fiel a la película y al escenario

Rumi tiene shorts de tiro alto, con un dije norigae color rosa y botas altas a la pantorrilla que inspira un estilo urbano. Su trenza morada forma un atuendo perfecto con la chaqueta amarilla corta adornada con hombreras, tachas y símbolos decorativos.

¿Cuál es el precio de la muñeca Rumi de Mattel?

El costo de la muñeca Rumi es de 899 pesos, los cuales se pueden diferir hasta 3 meses sin intereses de 299.67 pesos. Si el producto no es el deseado puede devolverse en los siguientes 30 días a la entrega.

¿Dónde comprar la muñeca Rumi?

La muñeca Rumi puede comprarse a través de la tienda online oficial de Walmart y solicitar que sea enviada hasta la comodidad de tu casa.

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