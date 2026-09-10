¡Regresa la Game Boy de los 90! LEGO revive la consola con Mario y Zelda

La nostalgia por los videojuegos de los años 90 acaba de recibir una nueva dosis! LEGO convirtió la Game Boy original de Nintendo en un set de construcción para adultos, con una réplica prácticamente a escala 1:1 de la legendaria consola portátil.

El modelo corresponde al set LEGO Super Mario Game Boy 72046 y está compuesto por 421 piezas. Repreduce elementos característicos de la consola, como la cruceta, los botones Ay B, el SELECT y STAR, el control del contraste, la rueda de volumen y la ranura para los cartuchos Game Pak.

Aunque luce como una Game Boy, hya una diferencia fundamental: no es una consola funcional ni permite jugar videojuegos. Está diseñada como pieza de construcción y exhibición.

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¿Qué juegos incluye la Game Boy de LEGO?





Uno de los detalles que más llamarán la atención de los jugadores veteranos son sus cartuchos intercambiables construibles.

El set permite recrear los Geme Park de Super Mario Land y The Legend of Zelda: Link´s Awakening, además de incluir pantallas lenticulares que simulan diferentes imagenes en la pantalla de la consola.

El modelo terminado mide aproximadamente 14 centímetros de alto, 9 de ancho y 3 de produndidad, y puedes colocarse sobre su propia base de exposición.

¿Cuánto cuesta la Game Boy de LEGO en México?

Para quienes quieran regresar a los años 90 sin desempolvar una Game Boy original, hay una opción mas accesible, ya que LEGO México vende actualmente el set por $1,499 pesos .

Se trata de una pieza que combina construcción, videojuegos y nostalgia; y tú, ¿la comprarías para recordar auqellas tardes juganro Mario y Zelda, o prefieres conservar la Game Boy original?

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