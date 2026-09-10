Apple presentó el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, dos nuevos modelos de Apple Watch equipados con el sistema Health Sensing y el chip S11.

De esta manera, ofrece una mayor precisión en las mediciones de frecuencia cardíaca y añade nuevas funciones orientadas al seguimiento de la salud y la actividad física.

El reloj mantiene la estética habitual, pero la compañía afirma que cuenta con el “sensor de frecuencia cardíaca más preciso en un dispositivo portátil”. Esto se debe a nuevo silicio y matrices de sensores mejorados para un sondeo de frecuencia cardíaca mucho más frecuente. Además, cuenta con el procesador Apple S12, un salto en eficiencia con la potencia necesaria para mover Siri AI.

También cuenta con una autonomía de hasta 24 horas, y saldrá a la venta el próximo 18 de septiembre.

La gran novedad en el aspecto está en la variedad de acabados. Las versiones de aluminio se ofrecerán en bronce oscuro, negro, oro claro y gris espacial. Las variantes de titanio llegan en titanio natural y un nuevo tono oro radiante.

Apple también abre una alternativa más llamativa con una caja de cerámica disponible en blanco perla y azul noche. Es una paleta amplia que permite que el reloj se sienta más como accesorio personal y menos como un gadget idéntico para todos.

El equipo ha llamado la atención de los usuarios en México, por lo que aquí te decimos el precio y las características.

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Apple watch series 12 precio en México

El nuevo Apple Watch Series 12 llegará al mercado mexicano con diferentes configuraciones, tamaños y materiales. La versión de aluminio de 42 milímetros tendrá un precio inicial de 8,999 pesos en su configuración GPS.

Para más detalles de la preventa puedes acceder a esta página.

Apple watch series 12 características

Funciones de salud e inteligentes

Sistema de sensores de salud: Rediseñado para el seguimiento continuo de la frecuencia cardíaca (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) en lugar de realizar mediciones a intervalos periódicos.

Puntuación de preparación (Readiness Score): Una nueva aplicación integrada que ofrece una calificación diaria de energía (de 0 a 10) basada en el sueño y la carga de entrenamiento.

Live Rewind: Muestra una transcripción de texto de los últimos 15 segundos de una conversación al pulsar dos veces la Digital Crown.

Resumen de Siri: Genera resúmenes automáticos y puntos clave a partir de reuniones o conversaciones habladas.

Reconocimiento de sonidos: Alerta localmente a los usuarios sordos o con dificultades auditivas sobre sonidos como sirenas, timbres o el llanto de bebés.

Diseño y acabados premium

Caja de cerámica: El acabado de gran demanda regresa por primera vez desde 2019, disponible en blanco perla y azul noche.

Opciones de titanio: Metal pulido de grado aeroespacial disponible en oro radiante y titanio natural.

Opciones de aluminio: Disponible en tonos renovados de bronce oscuro, oro claro, negro y gris espacial.

Tamaños de caja: Mantiene la continuidad con los tamaños estándar de 42 mm y 46 mm.

Especificaciones clave y rendimiento

Procesador S11: Procesador de doble núcleo con Neural Engine de 4 núcleos para gestionar la inteligencia de audio en el propio dispositivo de forma segura.

Autonomía de la batería: Hasta 24 horas de uso normal o 38 horas con el modo de bajo consumo activado.

Batería durante el entrenamiento: Las optimizaciones permiten hasta 12 horas de seguimiento continuo de entrenamientos al aire libre, con carga rápida mejorada.

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