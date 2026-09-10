Compite en forma ultradelgada con el iPhone Air; Walmart remata el Galaxy Z Fold7 con cámara de 200MP

El Samsung Galaxy Z Fold 7 es mejor si buscas productividad y una pantalla gigante plegable, mientras que el iPhone Air destaca por su diseño ultra fino y la simplicidad del ecosistema Apple.
Samsung Galaxy Z Fold 7 es más delgado que el Apple iPhone Air únicamente cuando está completamente abierto, pero el iPhone Air es más delgado que el plegable cuando este se encuentra cerrado.
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Samsung Galaxy Z Fold7 características
El Samsung Galaxy Z Fold7 es un teléfono inteligente plegable ultrafino que destaca por su sensor principal de 200 MP y el potente procesador Snapdragon 8 Elite.
Diseño y pantalla
- Grosor y peso: Mide 8.9 mm plegado (4.2 mm desplegado) y pesa 215 gramos.
- Pantalla externa: Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6.5 pulgadas con resolución FHD+ (2520 x 1080) y 120 Hz.
- Pantalla principal (interna): Dynamic LTPO AMOLED 2X plegable de 8.0 pulgadas con resolución QXGA+ (2184 x 1968) y 120 Hz.
- Resistencia: Certificación IP48 contra agua.
Rendimiento y hardware
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy.
- Memoria RAM y almacenamiento: Opciones de 12 GB o 16 GB de RAM y almacenamiento desde 256 GB hasta 1 TB.
- Batería: Capacidad dual de 4,400 mAh con carga rápida por cable de 25 W e inalámbrica de 15 W.
Cámaras
- Cámara principal (trasera): Triple arreglo con sensor principal de 200 MP (OIS), ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.
- Cámaras frontales: 10 MP en la cubierta exterior y 10 MP en la pantalla interior.
Software
- Sistema operativo: Android 16 con la capa de personalización One UI 8.
- Actualizaciones: Garantía de 7 años de actualizaciones principales de Android y de seguridad.
- Funciones: Integración completa con herramientas de Galaxy AI y Google Gemini.
Samsung Galaxy Z Fold7 precio
El equipo se vende por $25,999 cuando costaba $29,999, lo que te permite ahorrar $4,000 pesos. Hasta 6 meses sin intereses de $4333.17.
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